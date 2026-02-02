След две години тишина Поли Генова проговори!

След две години отсъствие от сцената Поли Генова се завръща с нова песен -„Моята душа“. Това е лична изповед, признание и своеобразно рестартиране.

„Аз се завръщам към себе си, към това да се позная отново и да разбера какво искам“, каза Поли в предаването „120 минути"

Певицата говори откровено и за трудните моменти – онези, за които обикновено артистите мълчат. „Имах нужда от време. Да дам време на себе си. Отново да се опозная. Да разбера коя е моята посока“, признава тя. И допълва нещо, което рядко се чува толкова ясно от популярна фигура: че помощта на специалисти е била ключова. „Истината е, че не можеш винаги сам. Няма нищо страшно в това да приемаш помощ, да отидеш на терапия, да си говориш с професионалист, да се погрижиш за здравето си“, казва Поли, като подчертава и ролята на спорта в личното ѝ възстановяване.

Новата песен "Моята душа" е създадена по време на Sofia Songwriting Camp и има българска и английска версия. Родена е в рамките на един ден – бързо, интензивно, на ръба. „В такива екстремни условия музикантите някак си се мобилизираме. Поне при мен така работи“, разказва тя.

Темата за Евровизия също беше на фокус. Според Поли най-важното често се забравя: че това е конкурс за песен. „Фокусът трябва да бъде върху това какво се случва в тези три минути на сцената. Съдържанието е всичко“, категорична е тя.

Генова засегна и темата за социалните мрежи – с мярка и ясна позиция. Признава, че ги използва основно за информация, но предупреждава за границите: „Децата ни имат нужда да бъдат деца, а не постоянно в устройствата.“

