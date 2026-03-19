Днес в "Мамник": Ще се случи нещо, което никога досега по "телевизора"

"Тази вечер и следващия четвъртък, след 21:00 ч. по БНТ ще се случи нещо, което не се е случвало у нас, по телевизора! ", обяви режисьорът на "Мамник", супер успешния режисьор Виктор Божинов във Фейсбук.

"За това искам да кажа нещо за хората, които поеха на гърба си целия риск и отговорност! Това са продуцентите Маги Халваджиян и Силвестър Йорданов. Трябва да си доста смел и луд, за да посегнеш към подобен литературен материал с цел неговата телевизионна адаптация. Те не просто го направиха — те го отстояха! Въпреки сложностите и трудностите, те упорито подкрепяха екипа в битката за Мамник Сериалът! Респект! Защото така се правят нови неща — с риск! Защото така се прави крачка напред, отваряйки врати към нови територии! Благодаря им за безрезервното доверие! Благодаря на автора, целия екип и актьорски състав за страстта и усилията! Благодаря на всички зрители, които се вълнуват всеки четвъртък! Благодаря и на тези, които ни засипаха с критика! Те направиха интригата истинска! Нямаме претенция за безгрешност, но усилията си струва да бъдат видяни и оценени!

Именно такива решения движат индустрията напред. Не сигурните формули, а онези, които изглеждат на ръба на възможното. Защото новото винаги идва с риск – и с хора, готови да го понесат.

Сериалът вече събира реакции – от възторг до остра критика. И може би точно това е знакът, че нещо се случва. Че има интрига, има разговор, има емоция. Създателите не крият, че не претендират за безгрешност, но настояват за едно – усилията да бъдат видени и оценени.

Зад кадър стои цял екип, който влага страст и упоритост, а пред екрана – публика, която всяка седмица се връща, за да види какво следва. И ако има нещо сигурно, то е, че този проект няма да остане незабелязан. Защото понякога най-важната крачка напред започва точно така – с малко лудост и много смелост", пише Божинов. Миналата година по това време той загатна с любопен кадър за нечувани нови технологии в сериала - кукла робот, на външен вид като жена. Така или иначе звучи прелюбопитно да видим какво е това невиждано нещо! Йордан Ръсин се превърна в звездата на сериала. Надя Дердерян направи роля, за която вече две седмици говорят в мрежите и не спират да я отрупват с хвалебствия.

