Джордж Клуни готов за големи промени

Джордж Клуни навърши 65 години, а с това идва и признанието му, че е готов да приеме по-малко забързан начин на живот, за да се съсредоточи върху филантропията и семейството си.

В разговор с Page Six на 51-вата церемония по награждаване на наградите "Чаплин" в Линкълн Център, той обясни, че оттук нататък ще "работи повече" по своята фондация "Клуни за справедливост", която основа със съпругата си Амал Клуни.

Той също така отбелязва, че ще работи с Кралското училище за филмово и телевизионно образование в Лос Анджелис, което има за цел да създаде "по-приобщаващ канал" за недостатъчно представени студенти, интересуващи се от филмови и телевизионни кариери. "Ще правя неща, които намирам за по-удовлетворяващи, защото вече не преследвам кариера.", цитира dir.bg.

Актьорът от "Бандата на Оушън" добавя, че работата по лични проекти е "полезна по някакъв начин, защото можете да прекарате повече време в работа върху неща, които са важни за вас... и това е мястото, където е моят фокус." Въпреки това, не се отказва от Холивуд завинаги, отбелязвайки: "Знаете, ако получите добра роля, я приемате!"

Джордж, който е почетен на престижната гала вечер за значителния си принос към киното, признава, че намира тези събития за малко неприятни. "Мисля, че всеки, който има поне малко прилична степен на почтеност, би се почувствал неудобно, когато някой се изправи и го хвали", казва той. "Намирам това за малко неудобно."

Носителят на "Оскар" признава, че преминаването от второстепенни роли до това да е отличен с наградата "Линкълн център" е леко сюрреалистично. "Идеята, че мога да участвам в някои от филмите, които съм правил, и след това да продължавам да имам кариера, е шокираща?", казва той скромно.

Джордж се бори години в ситкоми и неуспешни пилотни епизоди, преди да успее в "Спешно отделение" и след това успешно да премине към големия екран. След един провален брак и немалко неуспешни връзка, актьорът намира любовта в лицето на адвокатът по човешки права Амал Аламудин. Двамата се женят във Венеция през 2014 г. Три години по-късно посрещат близнаците Александър и Ела.

Сега, твърдо в ролята на семеен мъж, Клуни изглежда доволен и здраво стъпил на земята. Тази трансформация не е останала незабелязана от най-близките му. "Тази глава от живота на Джордж ме изпълва с толкова много радост", казва дългогодишната му приятелка Джулия Робъртс пред Variety. "Амал е абсолютна рок звезда. Никога не бих могла да си представя момиче-мечта като това за Джордж, а да го гледам с децата му е толкова специално."

Тази лична еволюция е отразена на екрана в проекта на Джордж, "Джей Кели", който сигнализира за целенасочена промяна в кариерата. Въпреки че актьорът никога не се е страхувал от преоткриване, тази роля изглежда особено насочена. Той играе известен, дълбоко самовлюбен актьор, чийто блестящ обществен живот маскира дълбока самота.

Наскоро Клуни разказа пред списание Esquire за решението си да премести семейството си от Холивуд след раждането на близнаците си. Фамилията на носителя на "Оскар" живее във ферма, далеч от Лос Анджелис и, както обяснява актьора, "далеч от култура, която би лишила децата ми от справедливо отношение към живота".

"Да, имаме голям късмет. Знаете ли, живеем във ферма във Франция", каза Клуни. "Голяма част от живота ми, докато растях, премина във ферма и като дете мразех цялата идея за това. Но сега за тях е все едно... не са на своите iPad-и, нали? Вечерят с възрастни и трябва да си мият чиниите. Имат много по-добър живот. Притеснявах се да отгледам децата си в Лос Анджелис, в културата на Холивуд. Чувствах, че никога няма да получат справедлив живот. Франция - на тях не им пука за славата. Не искам да се разхождат наоколо и да се тревожат за папараци. Не искам да бъдат сравнявани с нечии известни деца."

