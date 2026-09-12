Само преди минути бяхме деца: Клуни разкри последните мигове със сестра си
„Държах ръката ѝ, докато умираше“, сподели актьорът
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„Държах ръката ѝ, докато умираше“, сподели актьорът
Филмовият фестивал отново събира холивудски звезди, а надпреварата за „Златния лъв“ обещава мрачни и политически заредени истории
Венецианския филмов фестивал бе открит със специален жест към легендарния актьор
Мадона избра Корфу за рождения си ден, Клуни и Амал се преместиха на Капри. Къде почива Мелони
Филипа и нейната сестра Анна-Мария са завършили актьорската школа на холивудските легенди
Тазгодишния Международен кинофестивал във Венеция ще се проведе от 2 до 12 септември
Той е висок, красив, очарователен и британец, така че е идеалният човек за тази роля“, заяви Клуни
Притеснявах се да отгледам децата си в Лос Анджелис
Отвя Леонардо ди Каприо, Джордж Клуни и други големи имена
Взе кардинално решение за семейството си
Актьорът и семейството му прекарват част от живота си във Франция
Актьорът е неутешим след лична трагедия
На фестивал в Полша
Какво става с актьора
Слуховете за развод се засилват
Защо обвиняват Джордж Клуни за резултатите от вота в САЩ
Кралете на Холивуд ухажват Едуард Бергер да подпише договор за режисура на филма
Фондацията им с холивудски размах извършва работа, насочена към дискредитиране на Русия
Джордж Клуни и Брад Пит участват в нов филм
Актьорът ще играе в новата версия на "В очакване на Годо"