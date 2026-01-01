Обрат в живота на Джордж Клуни. Смени всичко

Огромна промяна в живота на Джордж Клуни и семейството му. Мегазвездата и съпругата му Амал получиха френско гражданство, съобщава „Дейли Мейл“ , позовавайки се на официално постановление на властите на страната. Децата им, осемгодишните близнаци Александър и Ела, също станаха френски граждани.

Отбелязва се, че 64-годишният Клуни и 47-годишната Амал имат дългогодишни връзки с Европа: двойката притежава имение в Бъркшир, Англия, както и имот за 9 милиона долара на езерото Комо, Италия. Децата им говорят свободно италиански . Що се отнася до Франция, Клуни притежава имение от 18-ти век в региона Прованс.

„Обичам френската култура, вашия език, дори след 400 дни обучение все още да не го говоря добре. Тук не снимат деца. Няма папараци на училищните порти. Това е най-важното за нас“, каза той пред френското радио.

Клуни и родената в Ливан британска адвокатка Амал Аламудин са женени от 11 години. Актьорът, който беше известен като заклет ерген, предложи брак на приятелката си по-малко от година след като се запознаха на парти на общи приятели. Те се ожениха скоро след това във Венеция. Това беше първият ѝ брак; преди това той беше женен за кратко за актрисата Талия Балсам. Амал наскоро направи рядко признание за връзката им, заявявайки, че тя и съпругът ѝ никога не се карат. Въпреки публичния си начин на живот, двойката внимателно пази децата си далеч от обществеността.

