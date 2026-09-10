Само преди минути бяхме деца: Клуни разкри последните мигове със сестра си

Джордж Клуни разказа за един от най-болезнените моменти в живота си – сбогуването със сестра му Аделия „Ада“ Зайдлър, която почина през декември 2025 г. след кратка битка с рак.

Актьорът, който тази година получи „Златен лъв“ за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция, говори откровено за загубата по време на пресконференция.

„Сестра ми, с която бях много близък, се разболя от рак миналата година и почина много скоро след това“, разказа Клуни.

Най-тежкият момент той преживял в последните мигове на Ада.

„Бях с нея, когато си отиде. Усещането да бъда до нея, да държа ръката ѝ, докато умираше, ми помогна да разбера колко краткотрайно е всичко. Сякаш преди минути двамата бяхме малки деца. Сякаш преди минути се държахме за ръце като деца.“

„Трябва да търсите радостта“

Джордж и Ада са израснали заедно в Огъста, Кентъки, с разлика от само една година. Те са деца на журналиста Ник Клуни и предприемачката Нина Брус Уорън.

Загубата на сестра му кара актьора да погледне по различен начин на времето, което има човек.

„Времето лети бързо и точно затова не трябва да търсим нищо друго освен радост“, каза той.

„Намирайте радост дори в нещата, които ви правят нещастни. Трябва да откривате радостта. Трябва да я търсите, да я изисквате от живота и от самите себе си. Това е всичко.“

Клуни призна и нещо, което според него никой човек не може да знае със сигурност.

„Защото, вижте, аз не знам какво се случва, след като умрем. Никой от хората, които познавам, все още не се е върнал, за да ми разкаже как точно стоят нещата... Затова трябва да търсите радостта. И да се опитвате да я намирате за семейството и приятелите си.“

„Ада беше моят герой“

Клуни наруши мълчанието си за смъртта на сестра си още през декември, когато даде изявление пред списание People.

„Сестра ми Ада беше моят герой. Тя се изправи срещу рака със смелост и хумор. Никога не съм срещал някой толкова смел. На мен и Амал ще ни липсва ужасно“, сподели тогава актьорът.

За разлика от известния си брат, Ада водела далеч по-спокоен живот, извън светлините на прожекторите.

Тя останала в Огъста, където израснала, и работила като учителка по изобразително изкуство в начално училище. Още като ученичка се отличила с академичните си постижения и получила признанието „Национален стипендиант за заслуги“.

Любовта ѝ към книгите я отвела и в местен литературен клуб, а тя била член и на Художествената гилдия на Огъста.

Ада била сред хората, които стоят зад едно от традиционните събития в града – годишния празничен парад „Бяла Коледа“, чийто главен организатор била тя.

Живот далеч от прожекторите

Съпругът ѝ Норман Зайдлър починал от сърдечен удар през 2004 г. Двамата имали две деца – Ник и Алисън.

Ада предпочитала да остане извън публичното внимание, но все пак присъствала на един от най-важните моменти в живота на брат си – пищната му сватба с Амал Клуни в Италия през 2014 г.

Тогава тя привлече погледите с елегантна искряща сребърна рокля.