Само преди минути бяхме деца: Клуни разкри последните мигове със сестра си
„Държах ръката ѝ, докато умираше“, сподели актьорът
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„Държах ръката ѝ, докато умираше“, сподели актьорът
Овациите продължиха няколко минути и просълзиха носителката на „Оскар“, „Еми“ и „Тони“
Филмовият фестивал отново събира холивудски звезди, а надпреварата за „Златния лъв“ обещава мрачни и политически заредени истории
Джон Малкович и Сам Рокуел са двама застаряващи агенти, преследвани от последствията на собственото си минало
„Сигурна съм, че сънувам“, реагира 74-годишната актриса с разтреперан от емоции глас
Американската актриса има над 80 роли
Холивудската актриса ще получи наградата за цялостно творчество на кинофорума във Венеция
Франсис Макдорманд е блестяща в "Номадландия“ и отново посяга към „Оскар“
Асоциация „Българска книга” обяви отличниците си на сбирка в НДК
„Жокера“ грабна „Златен лъв“ и ще се бори за „Оскар“
Венеция аплодира легендарния испански режисьор
Изложението на българските производители продължава до 8-и декември...
Асоциация "Българска книга" връчи традиционните годишни награди на гилдията за цялостен издателски проект в зала 5 на НДК. Голямата награда "Златен л...
Кончаловски с приз за история с пощальонШведския режисьор Рой Андерсън надделя над сочения за фаворит "Бърдман" Голямата награда "Златен лъв" на 71-и...
Анджелина Джоли ще покаже дългоочаквания "Unbroken"
Започна филмовият фестивал във Венеция. В 70-ото издание участват 54 интересни филма от 33 страни. Събитието ще събере филмовия елит от цял свят, а по...