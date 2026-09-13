Сестрата на Доли Партън разкри за последните дни на певицата
Кънтри легендата дълго време криеше диагнозата си
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Кънтри легендата дълго време криеше диагнозата си
„Държах ръката ѝ, докато умираше“, сподели актьорът
Момичето разказало, че е вървяло пеша до мястото, където е било открито
Емоционален момент за световноизвестния цигулар
Певицата празнува специален ден със сестра си
Звездата отрече двете да са скарани за пари и призна, че най-ценна за нея остава връзката с публиката, а не хонорарът след участие
Актьорът е неутешим след лична трагедия
Ш се нахвърли здраво на сънаридниците си
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Двете са близначки и стана страшен скандал
Даже заедно със съпруга си планират различни бизнеси, които да развиват
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Трима от четиримата братя и сестри на бившия президент вече са починали