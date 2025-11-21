Сестрата на Роналдо побесня. Ето причината

Сестрата на Кристиано Роналдо - Катя Авейро, отговори на критиките по негов адрес, заради посещението му в Белия дом. Тя не пропусна да подчертае огромния му принос към имиджа на Португалия.

Играчът на Ал-Насър и националния отбор на "мореплавателите" наскоро присъства на вечеря там, организирана от президента на САЩ Доналд Тръмп, което предизвика вълна от коментари.

Ето какво каза тя по този повод:

"Най-смешното е, че те наистина вярват, че това ще навреди на имиджа на Кристиано Роналдо. Като оставим скромността настрана, представете си един 40-годишен мъж, който 20 години носи Португалия на раменете си, измъкнал се е от бедността и е построил империя без връзки, без услуги и без да открадне и стотинка от когото и да било. Наистина ли мислите, че той е губещият?.

На него не му пука, че някакви възмутени хора, така наречени професионалисти, са решили да си измислят скандал. Кристиано Роналдо е направил повече за страната от всяка кръгла маса. Конферентни маси, коментаторски панели, клавиатурни воини... Момчета и момичета, заради него се говори за величието на Португалия, докато много от критиците и коментаторите са непоследователни дори в собствените си изречения.

Сигурно сте отчаяни. Видях критиките ви, но това е жалко. За съжаление, страната ни има още много да учи по отношение на завистта и на това да не се мислим за по-умни от другите. Това е отвратително, грозно е и вреди на имиджа ни".

