Ударно начало на годината за Иван Иванов

Първенецът шампион при юношите за 2025 година - Иван Иванов, се класира за втория кръг на турнира в академията на Рафаел Надал в Манакор, Испания. Надпреварата е с награден фонд от 15 хиляди долара.

17-годишният българин надви германеца Ноел Ларвиг с 6:2, 6:3 след 1 час и 29 минути. Иванов поведе с 3:0, а след 3:2 направи нова серия от 3 гейма, за да спечели първия сет с 6:2. Във втория сет дръпна с 4:1, Ларвиг успя да вземе следващите два гейма, но Иванов показа по-голямата си класа и триумфира с крайното 6:3.

Във втори кръг Иванов ще играе срещу Ярослав Демин или Жоао Граса.

