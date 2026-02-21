11 златни медала. Той вече е най-великият

Йоханес Клаебо записа името си в историята като най-успешния състезател на Зимни олимпийски игри. Спечелвайки 11-и златен медал!

Клаебо триумфира и на най-трудната дисциплина, вероятно на цялата Зимна Олимпиада - класическите 50 километра. По този начин той спечели всички шест дисциплини в рамките на едни Игри - нещо, което не бе постигал нито един спортист в историята.

С това Клаебо изпревари други двама легендарни норвежци - Бьорн Дели и Марит Бьорген, които имат по осем златни отличия.

Преди настоящите Игри в Милано и Кортина, златните медали на Йоханес Клаебо бяха пет, но той триумфира последователно в скиатлона на 20 километра, в 10-те километра свободен стил, в спринта, в щафетата и после в още две дисциплини.

Хората виждат само ските

Веднага след третия си успех на Зимните олимпийски игри през 2026-та Йоханес Клаебо даде ексклузивно интервю за предаването „Днес на Игрите“. Ето каква каза той през нашия екип в Тезеро.

„Беше трудно състезание днес. Свърших добра работа, имах контрол над нещата, дадох всичко от себе си и хвърлих всички сили в последните две обиколки.

Въобще беше, беше добре. Опитвам се в спринта да покажа това, което мога и да спечеля златен Олимпийски медал. Просто се опитвам и да съхраня енергия, защото стартовете са много. Хората виждат само карането на ските, но всъщност нещата не са само ски“, каза Клаебо пред БНТ.

„Истина е, че е възможно. Ще видим. Просто се движат ден за ден“, завърши спортистът.

Железните правила на семейството го направиха велик

Когато Йоханес Хьосфлот Клаебо е тийнейджър, майка му Елизабет въвежда ясно правило. В края на състезание по ски бягане, синът й има право да мине под бариерата, да отиде в гората и да крещи, докато му мине яда.

След това обаче трябва да се върне, да се събере и да поздрави останалите участници, все едно нищо не е станало.

По това време има доста загуби. Въпреки че талантът на Клаебо е видим, още когато започва спорта на 14 години, физически той отстъпва на почти всички останали конкуренти. „На тази възраст нямаше индикации, че ще стане толкова добър. Той беше средностатистически състезател, просто един от всички в групата“, казва Руне Сандой, треньор на 15-годишните в клуб Бясен ИЛ в Трондхайм.

Сега, същият този средняк вече е най-великият в историята на зимните олимпийски игри, след като вече има 9 олимпийски титли. Преди това той вече има 107 победи в Световната купа.

Миналата година на световното в Трондхайм той взе 6 златни медала. Спечели всички възможни състезания – от спринта до 50 км скиатлон.

Семейството на Клаебо пристига в Трондхайм от Осло, когато Йоханес е само на 5. Близките му искат по-тиха среда, по-близо до природата и до къщата на неговите баба и дядо. Майката на Клаебо – Елизабет, е скиорка, а неин треньор е бил баща ѝ Каре, дядо на Йоханес, който е с основна заслуга за успехите му.

Нейните деца се присъединяват към клуба Бясен, в който има различно спортове. Йоханед кара ски и играе футбол, а цялото семейство ходи на риба, на походи в планините и на лов през лятото.

