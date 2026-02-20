Паника. Доказва ли Арсенал, че не е голям отбор?

Изненадващо или не, Арсенал показва все повече признаци на несигурност в борбата си за първа шампионска титла от над 20 години насам.

Лидерът в класирането и фаворит за отличието през този сезон изпусна точки срещу най-слабия отбор във Висшата лига Уулвърхемптън.

Дори двата гола аванс, които тимът на Микел Артета имаше до 60-ата минута, не се оказаха достатъчни за победа и срещата завърши 2:2 заради автогол на Рикардо Калафиори в края.

А спадът през второто полувреме и страхливата игра в последните минути има защо да притесняват привържениците на Арсенал - все повече си личи, че тимът е обзет от нервност, която сковава дори най-надеждните и постоянни фигури в състава.

Случилото се на "Молиню" не беше лош късмет или единичен случай

През 2026 година Арсенал записа четири равенства и една загуба в осемте си мача от първенството и изпусна 11 точки.

А авансът пред преследвача Манчестър Сити може да се стопи само до два пункта преди предстоящия директен двубой между претендентите за титлата.

Срещу един от най-слабите отбори в историята на Висшата лига

За да бъде осъзнат мащабът на издънката, трябва да припомним какво е състоянието на противника Уулвърхемптън.

Това е тим, който има само една победа през този сезон и едва 10 точки, а с позицията си на дъното отдавна е сигурен изпадащ.

Несъмнено говорим за един от най-слабите отбори в цялата история на Висшата лига.

За Арсенал победата беше задължителна в мач, който тръгна прекрасно с ранен гол на Букайо Сака.

"Артилеристите" контролираха уверено събитията през първото полувреме, държаха топката през 68% от времето и системно притискаха Уулвс в наказателното им поле.

Ако Арсенал наистина някак изпусне титлата, последният половин час на този двубой ще бъде припомнян като повратен момент.

И треньорът Артета не е на себе си

"През втората част не играхме така, както трябва, за да спечелим мач от Висшата лига. Трябва да поемем този удар, защото си го заслужихме. Трябва да правим базовите неща много по-добре. Не сме достатъчно постоянни през последните няколко месеца и трябва отново да си стъпим на краката", заяви мениджърът. Той допълни, че когато стане трудно, Арсенал трябва да покаже колко много иска успеха и колко класен отбор е всъщност. Проблемът е, че с покачването на напрежението "топчиите" демонстрират точно обратното.

В събота Манчестър Сити ще играе с Нюкасъл и ако победи, ще се доближи на две точки от лидера.

А директният двубой Сити - Арсенал в първенството предстои на 18 април на "Етихад".

Вероятно на лондончани им минават мисли, че досега можеха да са се откъснали на категорична дистанция пред преследвача.

Но явно съдбата на шампионския трофей няма да бъде решена рано и битката далеч не е приключила. А играчите на Арсенал трябва преди всичко да се справят с психологическата тежест от ролята си на фаворити.

