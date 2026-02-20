Драма в щангите! Ето истината за Карлос Насар

"Някой трябва да бъде виновен, че федерацията няма пари. Не само, че няма пари, но и трупа дългове. Сегашното положение не е много по-различно от преди. До колкото знам част от дълговете се плащат, не знаем каква част и как става това. Не сме виждали документи.

Трабва да има отчетност, тъй като ако не се знае какво се прави, ще се натрупат още задължения", коментира избраният за президент на федерацията по вдигане на тежести Асен Златев.

"Още не съм влязъл в длъжност. Не мога да отговоря на въпроса защо мен обвиняват за финансовите проблеми във федерацията. Най-добре питайте Стефан Ботев", реагира той на писмото на бившия шеф на централата Стеифан Ботев, който разпространи писмо до клубовете.

"След общото събрание нито ме е поздравил, нито е разговарял с мен. Не знам какво ми дава, но не си е подал оставката. В момента той е пълноправен президент на федерацията по вдигане на тежести. Докато той не подаде оставка, той има всички пълномощия, независимо от това какво е гласувал общото събрание", каза още Златев.

"Насар - засега удържаме положението, той и сега си плаща сам цялата подготовката. Ако продължи неопределено време, може всичко да се промени. Прави се опит за промяна на федерацията", разкри, Златев.

"Ако се предотврати дейността - този година ще е нулева, защото няма да има средства от Министерството. А, може и следващата", опасява се новоизбраният шеф не федерацията.

