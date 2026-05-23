Бруно Фернандеш грабна най-големия индивидуален приз във Висшата лига

Бруно Фернандеш получи поредно голямо признание за изключителния си сезон с Манчестър Юнайтед, след като беше избран за Играч на сезона във Висшата лига. Капитанът на „червените дяволи“ стигна до отличието след кампания, в която до момента има 8 гола и 20 асистенции.

Португалецът беше ключова фигура за завръщането на Юнайтед в Шампионската лига и вече държи втори престижен индивидуален приз в рамките на няколко дни. Преди това той беше избран и за Футболист на годината от Асоциацията на журналистите, пишещи за футбол.

Фернандеш направи сезон, в който влиянието му върху играта на Манчестър Юнайтед далеч надхвърли головете и асистенциите. Той беше двигателят в халфовата линия, човекът, през когото минаваше голяма част от атакуващата игра, и лидерът, който държеше отбора в битката за завръщане сред европейския елит. Данните също показват мащаба на представянето му - капитанът е създал 132 голови положения за своите съотборници, най-много от всички играчи във Висшата лига през сезона.

Португалецът има шанс да запише и историческо постижение в последния кръг. С 20 асистенции той дели първото място за най-много голови подавания в рамките на един сезон във Висшата лига с Тиери Анри от кампанията 2002/03 и Кевин Де Бройне от сезон 2019/20. Още една асистенция би го извела еднолично на върха в тази класация и би превърнала сезона му в рекорден.

Наградата идва в силна конкуренция. Фернандеш изпревари Давид Рая, Габриел Магаляеш, Деклан Райс, Ерлинг Холанд, Антоан Семеньо, Игор Тиаго и Морган Гибс-Уайт. Вотът потвърди, че ролята му за Манчестър Юнайтед е била оценена не само през статистиката, но и през цялостното му влияние върху отбора.

За Юнайтед отличието има и символична тежест. Бруно Фернандеш е първият футболист на клуба, който печели приза за Играч на сезона във Висшата лига след Неманя Видич през сезон 2010/11. След години на колебания за отбора капитанът върна индивидуално признание, което на „Олд Трафорд“ чакаха повече от десетилетие.

