България и Молдова отварят нова страница след изборната победа на Радев

Президентът на Молдова Мая Санду поздрави премиера Румен Радев за категоричната победа на "Прогресивна България" на проведените през април парламентарни избори. Двамата разговаряха по телефона и заявиха готовност да задълбочат двустранното сътрудничество между България и Молдова.

Акцент в разговора бяха икономиката, инвестициите, енергетиката, образованието и културата. Специално внимание беше отделено и на българското национално малцинство в Молдова като важна връзка между двете държави, съобщават от правителствената пресслужба.

Радев потвърди последователната подкрепа на България за европейската интеграция на Молдова. Той подчерта, че напредъкът на страните кандидатки трябва да бъде оценяван според собствените им заслуги, като открои постигнатото от Кишинев по европейския път. Премиерът посочи, че Молдова има важно място в регионалната стабилност и в бъдещото разширяване на Европейския съюз.

В разговора беше подчертана и ролята на българската общност в Молдова. Радев отбеляза, че тя е един от естествените мостове за развитие на отношенията между двете страни. Според него подкрепата за тази общност трябва да минава не само през културни инициативи, но и през практически мерки, свързани с образование, инвестиции и достъп до европейски програми.

Мая Санду отправи покана за повече съвместни инициативи, които да популяризират българската култура в Молдова. От своя страна Радев постави акцент върху необходимостта от повече инвестиции в Тараклийския район. Той отбеляза и значението на обучението на представители на българското национално малцинство, така че те да могат по-успешно да кандидатстват и да работят по програми и проекти на Европейския съюз.

Разговорът между Санду и Радев идва на фона на заявката за по-активна политика на България към държавите от региона и към българските общности зад граница. Очакването е след изборната победа на "Прогресивна България" контактите между София и Кишинев да получат по-ясна практическа посока - с повече проекти, институционален диалог и подкрепа за хората, които свързват двете държави.

