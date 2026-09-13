Тръмп с мощна подкрепа за Алтернатива за Германия
Американският президент свърза възхода на партията с недоволството от германската миграционна политика и обяви: „Няма да търпят повече“
Следете всички новини, анализи и коментари за Поздрав. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Американският президент свърза възхода на партията с недоволството от германската миграционна политика и обяви: „Няма да търпят повече“
Съединението не е просто историческа дата, а пример за това как един народ може да поеме съдбата си в свои ръце
В Деня на Съединението премиерът призова да се помни силата на общата воля и националното единство
Лидерът на ДПС призова българите да продължат да работят за силна и достойна България
Драматургът, писател и поет празнува 90-годишния си юбилей
Той благодари на полицаите за работата им в защита на сигурността, закона и обществения ред
В телефонен разговор Мая Санду поиска повече културни инициативи, а София настоя за инвестиции в Тараклийския район
"Червените" спечелиха трофея след финал с дузпи срещу Локомотив Пловдив и получиха пожелание за силно европейско представяне
Министърът поздрави спортистите за 17 май и подчерта, че масовият спорт е основата на бъдещите шампиони
Историческата победа на "Bangaranga" отприщи вълна от възторг у нас и по света
Историческият триумф на "Бангаранга" продължава да предизвиква еуфория у нас и по света
Президентът поздрави звездата за историческата победа на "Евровизия"
От сърце й пожела "още много, много успехи"
Двамата проведоха телефонен разговор
България и Европейският съюз имат силен дневен ред за съвместна работа
За мен е чест, че инициативата „Чудесата на България" се осъществява под патронажа на президента на Република България, добави още тя
Клубът излезе със силно послание за президента и ролята му в трудните времена
Очаквам с нетърпение да работим заедно, заяви премиерът Нарендра Моди
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте поздрави Румен Радев с убедителната победа на „Прогресивна България“ и изрази удовлетворение от възможността за...
Легендата на футбола отправи призив за единство и повече усмивки