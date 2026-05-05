Президентът на България Илияна Йотова отправи специално обръщение по повод уникалния спекталък-церемония "България - страна на Чудесата. Дух и вяра, който бе организиран в Бургас. Тя поздрави медията за развитието на тази утвърдена инициатива, в paмkume на която ca създадени над 50 маршрута за културно-исторически туризъм, реализирани са множество книги, видеоматериали и телевизионни предавания, kakmo и са проведени над 150 регионални и национални guckycuu.

Ето и цялото обръщение:

Уважаема госпожо Бозукова,

Уважаеми организатори, участници и гости,

С дълбоко уважение отправям най-сърдечни поздравления към всички Вас, koumo с труд и посветеност реализирате

днешния вдъхновяващ спектакъл „България — страна на чудесата".



За мен е чест, че инициативата „Чудесата на България" се осъществява под патронажа на президента на Република България, като израз на съпричастността на президентската институция км Вашата мисия за съхраняване, популяризиране и предаване на богатото културно-историческо наследство на страната ни.



Поздравявам Ви, че в партньорство с вестник „Стандарт" и редица институционални и медийни съмишленици вече 15 години развивате тази утвърдена инициатива, в paмkume на която ca създадени над 50 маршрута за културно-исторически туризъм, реализирани са множество книги, видеоматериали и телевизионни предавания, kakmo и са проведени над 150 регионални и национални guckycuu.



Убедена съм, че настоящият спектакъл ще се превърне в празник на българския дух и ще допринесе за утвърждаването на националната ни идентичност, в духа на мисията „Чудесата на България".



Пожелавам Ви здраве и още много издания на инициативата, посветени на съхраняването и популяризирането на богатото ни културно-историческо наследство.

