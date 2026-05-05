Три читалища от Бургаско с престижни награди „Памет“

Три народни читалища от Бургаски регион бяха отличени с престижните награди в категория „Памет“ по време на впечатляващия спектакъл-церемония „България – страна на чудесата. Дух и вяра“. Събитието се проведе в залата на Културен дом НХК в Бургас и бе организирано от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата европейска организация за опазване на културното наследство Europa Nostra, с подкрепата на Община Бургас.

Отличията връчи областният управител на Бургас Добромир Гюлев, който поздрави наградените за тяхната отдаденост към съхраняването на българските традиции и духовност.

Сред отличените са Народно читалище „Паисий Хилендарски 1928“ – Бургас, Народно читалище „Димитър Полянов 1862“ – Карнобат – едно от най-старите читалища в страната, както и Народно читалище „Пробуда 1929“ – с. Равнец.

Наградите се връчват в рамките на инициативата „Чудесата на България“, която тази година отбелязва 170 години от началото на читалищното дело у нас. В знак на признателност към тяхната активна дейност и принос към опазването на културната памет, трите читалища получиха заслужено отличие за своята дългогодишна работа в полза на местните общности и българската култура.

