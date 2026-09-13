Радев проговори за БНТ. Има ли намеса
Премиерът коментира актуалните теми в страната
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Премиерът коментира актуалните теми в страната
Отличията са признание за последователните усилия на УниКредит да развива модерни дигитални решения, които улесняват ежедневното банкиране на индивиду...
Отличията бяха връчени от областния управител на Бургас Добромир Гюлев
89-годишният Иван Георгиев бе награден днес за своето достойно представяне, спортен дух и вдъхновяващ пример
Гордеем се с вашия успех. Продължавайте уверено напред по своя път, заяви спортният министър
Удостоен е със званието "почетен гражданин" на Златица и Челопеч за трайния му принос за развитието на региона и социалното благополучие
Отличията бяха връчени на 25-ото юбилейно издание на конкурса PR Приз
Българските военни медици участват в различни хуманитарни и мироопазващи мисии зад граница
Сред тях са проф. Кирил Топалов и Георги Йорданов
Компанията беше отличена на 17-ите награди за търговия на дребно в Централна и Източна Европа (CEE Retail Awards)
Ритейлърът се фокусира върху важни стратегии
Завоювахме общо 7 медала
Kaufland България получи отличие и в категория ESG за "Станциите за рециклиране“
Компанията бе отличена като отговорен бизнес
Отличието се дава на личности с високи обществени заслуги
Колумбийската звезда със специален принос към музиката
Постигнатите от тях резултати утвърждават престижа на България зад граница
Трима учени с отличие за работата им по климата
Компанията с първо място в категория „Стратегия за управление на кризи“ и бронз за „Най-добър работодател: FMCG" в Career Show Awards 2021
Телекомът отчита силно представяне на годишните награди на БДВО