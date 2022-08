А1 спечели 3 първи места и общо 6 отличия на PR Приз 2021

Телекомът отчита силно представяне на годишните награди на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО)

На специална церемония на 16 юни бяха обявени тазгодишните носители на наградите на БДВО - PR Приз 2021. Сред компаниите, които си тръгнаха с най-много отличия, е А1, които могат да се похвалят с три първи места и три втори. Телекомът е оценен най-високо от журито в категориите „Вътрешни комуникации“, „Най-добро използване на социалните мрежи“, както и „Инфлуенсър маркетинг“. Престижните втори места пък са в категориите „Корпоративна социална отговорност“, „Корпоративна комуникационна компания“ и „Комуникация на промените“.

Екипът на А1 заслужи първото място в категория „Най-добро използване на социалните мрежи“ със своята активна комуникация в началото на COVID-кризата у нас през март 2020 година. В този период за А1, както и за много други компании, се наложи сериозна реорганизация на предварително планираните маркетингови активности, както и отмяна на редица събития. В условията на социална дистанция и локдаун, социалните мрежи станаха още по-важни.

Подчинено на справянето с последствията от COVID-19 е и отличието за вътрешни комуникации, което А1 получи. В условията на несигурност, телекомът провеждаше и активна комуникация със своите служители. Подробно бяха обяснени рисковете от вируса и изведени ясни препоръки за предпазване. Впоследствие А1 категорично застана на страната на науката и проведе мащабна информационна кампания за ползата от ваксините.

Работата на А1 с инфлуенсъри по време на кампанията за онлайн училището е-просвета е направила силно впечатление на журито. Телекомът включи в своята кампания популярни лица от YouTube и Instagram. В продължение на месец те намериха интересни и запомнящите се начини да представят продукта.

Вторите места са за кампанията около приложението А1 Guard в категория „Корпоративна социална отговорност“, кампанията „Тhe business must go on – въпреки пандемията“, насочена към дигитализацията на малкия и среден бизнес, както и за кампанията „Заедно по пътя към успеха“, утвърждаваща А1 като надежден технологичен партньор на бизнеса.

Подадените пред БДВО проекти бяха оценени от независимо жури от експерти в сферата на връзките с обществеността, медиите и маркетинговите комуникации. Конкурсните категории тази година бяха общо 17 на брой и участваха някои от най-интересните комуникационни проекти от изминалата година.