Нов ужас с воден атракцион! Този път е в Слънчев бряг

За щастие детето е без опасност за живота

Източник: Снимката е илюстративна!

20 авг 25 | 17:44
2205
Иван Ангелов

В курорта Слънчев бряг днес следобед стана инцидент, при който

15-годишен тийнейджър е паднал от атракцион тип "банан".

По първоначална информация, момчето е било ударено от самото надуваемо съоръжение, след като то се е обърнало. То има рана на главата и врата, съобщава ЕраНова.

Инцидентът е станал докато "бананът" е бил теглен от джет. След падането момчето е било в съзнание и е транспортирано до УМБАЛ-Бургас.

За щастие детето е без опасност за живота.

Предстои да започне оглед на мястото на произшествието от страна на следователи, които ще изяснят точните причини, довели до злополуката.

 

Автор Иван Ангелов

