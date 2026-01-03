Една държава спря левовете, мръщи се на евро

В Северна Македония вече не приемат българския лев като платежно средство при пазаруване по търговските обекти, в заведенията, на битака, таксиметровите превозвачи. Купувануето с евро е възможно, но само с карта.

"То вие вече не искате лева, та при нас ли. Не може с левове", категорична е продавачка в минимаркет в Крива паланка, предаде БНР. В търговски център в Куманаво също не позволяват да се плаща с левове - така е от три дни. Не можеш да плащаш кеш с евро, защото не могат да ти върнат остатъка - не разполагат с евробанкноти или центове.

Денарите, паричната единица на Северна Македония, се калкулират по 31,44 денара за един лев. След което става преизчисляване в евро по официално приетия курс при превалутиране в българските банки. Налага се доста пресмятане.

Така - освен другите ползи и ефекти с въвеждането на еврото у нас отпада и продължилата десетилетия така нар."куфарна търговия" през границата. Впрочем тя замря още преди години, когато стоките оттатък Деве баир, по Северна Македония, вече са по-евтини, отколкото в Кюстендил.

Сега кюстендилци пътуват до магазините в Куманово и Крива паланка, за да напазаруват по-евтино или си резервират места по заведения над Крива паланка, Ранковци, Етносело и др. Там стотици българи посрещнаха Нова година, а като се заприбираха снощи, на ГКПП "Гюешево" и македонския "Деве баир" се образува колона от чакащи коли и автобуси над километър, предаде още БНР.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com