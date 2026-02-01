Последен шанс за левовете в банкомат. 6 февруари

Хората със сметки в Банка ДСК имат последен шанс да вкарат българските си левове на банкомат с депозитна функция до 6 февруари. Тогава ще се пренастроят последните машини да приемат само евро.

Само две банки – Банка ДСК и ОББ оставиха собствените си АТМ с депозитна функция да приемат левове през януари.

Целта беше да се осигури още един канал за внасяне на средства без посещение на офис и изчакване на гише. От днес ДСК започва поетапно пренастройване на машините за внасяне в евро. Процесът ще отнеме няколко дни.

В преходния период между 1 и 6 февруари, когато част от устройствата ще приемат левове, а други – евро, внасянето и на двете валути ще бъде без такса.

От 7 февруари всички депозитни банкомати на Банка ДСК ще приемат само евро, като за операциите ще се прилагат действащите тарифи на банката. За улеснение, устройствата ще са обозначени със стикери, които указват дали приемат вноски в левове или в евро, посочват от банката.

Банкоматите ще приемат банкноти с номинал 5, 10, 20, 50 и 100 евро, като е важно да не са сгънати или скъсани. В зависимост от модела на АТМ устройството, с една трансакция могат да се внесат между 40 и 150 банкноти, като стриктно трябва да следват указанията за посоката на поставяне на банкнотите.

ОББ нямат официално съобщение, но Анна Атанасова-Димитрова, изпълнителен директор на „Банкиране на дребно“ в банката обяви в телевизионно интервю, че банкоматите им ще приемат вече само евро, считано от 1. февруари.

