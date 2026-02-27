БНБ отчита близо 4 милиарда лева извън касите си

Българската народна банка (БНБ) съобщи, че към 27 февруари 2026 година извън нейните каси остават 3.9 милиарда лева в банкноти и монети. Процесът по прибиране на старата валута и пускане в обращение на еврото продължава да се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове.

Изтеглени са 87 процента от левовете

Според данните на централната банка, оставащата извън касите сума показва, че до момента са успешно изтеглени 87 процента от левовете. Тази статистика е на база общото количество национална валута, което е било в обращение в началото на 2025 година.

Процесът е част от финалната фаза на валутния преход, след като от 1 февруари 2026 година еврото стана единственото законно платежно средство на територията на Република България.

Над 7.5 милиарда евро са в обращение

Успоредно с изтеглянето на левовете, институцията отчита и стабилното навлизане на новата валута в икономиката. Евробанкнотите и евромонетите, които са в обращение към същата отчетна дата, достигат обща стойност от над 7.5 милиарда евро.

Това количество осигурява напълно нормалното функциониране на платежната система в страната. Наличната европейска валута е достатъчна за безпроблемното обслужване на нуждите както на икономиката, така и на населението.

