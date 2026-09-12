От 5 лева на 5 евро? Чака ли ни нов шок с цените
Двойното обозначаване на цените отпада у нас
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Двойното обозначаване на цените отпада у нас
Веригата уверява, че промяната няма да промени политиката ѝ за достъпни цени и прозрачност към клиентите
Банката удължава срока за безплатно внасяне на левове по сметка в евро до 30.09.2026 г.
Над 7.5 милиарда евро са в обращение
Ще се приемат до изтичане на срока им на валидност
Кои са поредните мошеници у нас
Очаква се пикът да е в средата на февруари
Това е валидно и за периода на двойно обращение до 31 януари 2026 година
Правилата от НАП след въвеждането на единната европейска валута
През 2026 г. цените остават без промяна, като ще се изписват едновременно в евро и в лева
От днес банките официално обменят левове в евро без такса и по фиксирания курс на БНБ
Каква е причината
Видео от екшъна подпали мрежата
Как ще плащаме през януари
Говори Зорница Русинова
Каква е причината?
Той беше категоричен, че при смяната на лева с еврото най-добрият вариант е да се пазарува с карта
БНБ ще обменя левове в евро безплатно и без краен срок
Банковият сектор е напълно подготвен за плавно преминаване към еврото
През този период банките ще настройват системите за еврото