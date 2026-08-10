От 5 лева на 5 евро? Чака ли ни нов шок с цените

Отпадането на двойното обозначаване на цените не би трябвало да доведе до нова вълна от поскъпване и масово закръгляване нагоре. Това коментира пред NOVA NEWS изпълнителният директор на асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов.

Според него най-трудната част от преминаването към еврото вече е преминала, а евентуалният остатъчен ефект от закръгляването на цените ще бъде значително по-малък от този в началото на годината.

Още мислим цените и в левове

Николов смята за напълно нормално част от хората все още мислено да превръщат цените от евро в левове. Подобно поведение се наблюдава и в други държави години след смяната на валутата.

Според него продължителният период, през който цените в България се изписваха едновременно в евро и левове, дори донякъде е забавил привикването към новата валута.

С постепенното отпадане на това сравнение потребителите ще започнат да възприемат по-естествено стойността на доходите и ежедневните покупки директно в евро.

От 5 лева на 5 евро

Като пример за нелоялна практика в разговора беше посочен атракцион в морски курорт, при който стара цена от 5 лева е била заменена с 5 евро.

„Активни потребители“ са сигнализирали още в началото на годината за сериозни увеличения при детските атракциони.

Според Николов подобно поведение може да се окаже губещо за самите търговци, защото прекомерното повишаване на цените може да отблъсне клиентите и в по-дългосрочен план да намали оборота им.

Сигнали могат да се подават и след края на двойните цени

Потребителите продължават да могат да сигнализират за необосновано увеличение на цените до Комисията за защита на потребителите и НАП, посочи Николов.

Той обаче изрази съмнение дали всички наложени санкции биха издържали при обжалване в съда, тъй като търговците могат да обосноват по-високите цени с нараснали разходи.

Затова според него особено значение има конкуренцията и възможността хората лесно да сравняват цените между различните търговци.

Критика към портала „Колко струва“

Николов отправи критика и към държавния портал „Колко струва“. Според него данните в него се публикуват със закъснение и това пречи платформата да се използва ефективно за сравнение на актуалните цени.

Той обърна внимание и на ценовите практики в туристическия сектор. Според него прекомерните цени могат да имат по-дългосрочен ефект, ако недоволните туристи решат да не се върнат отново на същото място.

Очакванията на „Активни потребители“ са след края на двойното обозначаване да има отделни случаи на закръгляване, но не и масов ценови шок.