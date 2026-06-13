Приеха в комисия мерките в Закона за еврото против спекулата
Разширяват се и правомощията на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите
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Разширяват се и правомощията на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите
Финалното решение за влизането на България в еврозоната се очаква на 8 юли