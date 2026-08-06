До дни: Важна промяна с цените в магазините в страната

Приключва периодът, в който цените в магазините и търговските обекти трябва да бъдат обозначавани едновременно в левове и евро.

Двойното обозначаване на цените ще приключи на 8 август 2026 г. съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

От 9 август цените ще бъдат изписвани само в единната европейска валута.

От същата дата се променя и институцията, която ще следи за необосновано повишаване на цените.

Контролът върху спазването на изискванията за цените преминава изцяло към Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Националната агенция за приходите (НАП) ще продължи да извършва проверки, но те ще бъдат насочени основно към установяване на укрити доходи и данъчни нарушения, предаде "Фокус".

След 9 август потребителите ще могат да подават сигнали за необосновано високи цени директно до КЗП. Сигналите, които до момента са постъпили в НАП, също ще бъдат разгледани, като ще бъдат препратени служебно към комисията.