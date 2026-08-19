Инфлацията в ЕС. Само 2 страни са над България

Въпреки че инфлацията в България продължава да се успокоява, страната ни все още се нарежда сред държавите с най-силен ръст на цените в Европейския съюз. По окончателни данни на Евростат хармонизираната годишна инфлация у нас през юли намалява до 4,4%, показващo трайно забавяне спрямо отчетените 5,2% през юни и 6,3% през май. За сравнение, средното равнище за целия ЕС е 3%, а в еврозоната - 2,9%.

На европейско ниво с най-висок ръст на цените на годишна база се откроява Румъния с 8,2%, следвана от Литва с 5,4%, докато България и Кипър делят следващата позиция с по 4,4%. На противоположния полюс се намира Швеция, където годишното поскъпване е едва 0,3%, както и Чехия (1,3%), Дания и Унгария (по 1,6%). Общата картина за континента показва, че спрямо юни инфлацията намалява в 15 държави от ЕС, остава без промяна в три и се покачва в девет.

На месечна база потребителските цени у нас отбелязват лек ръст от 0,6% спрямо юни. В същото време в еврозоната годишният индекс се покачва от 2,8% през юни до 2,9% през юли (при 2% година по-рано). Основен двигател на ценовия натиск там са енергията с ръст от 10,3% и услугите с 3,3%, докато храните, алкохолът и тютюневите изделия поскъпват с 1,2%, а неенергийните промишлени стоки - с 0,9%.

Макар че от началото на 2026 г. България вече е част от еврозоната и участва в общия индекс на 21-те държави, използващи еврото, юлските данни потвърждават, че разликата между ценовата динамика у нас и средните равнища за региона остава значителна.