Деляна Иванова: ББР ще подкрепя бизнеса и стратегическите инвестиции с конкретни програми за финансиране

Новият състав на Надзорния съвет на Българската банка за развитие беше представен днес от вицепремиера и министър на икономиката, индустрията и инвестициите Александър Пулев. Деляна Иванова остава председател на НС, а към него се присъединяват Даниел Берг, Иван Кутлов и Иван Раичков. Те имат дългогодишен опит в банковото и финансовото управление и международните инвестиции.

„Българската банка за развитие вече е там, където трябва да бъде – в центъра на икономическата политика на държавата“, заяви министър Пулев. Той подчерта, че ББР ще има ключова роля като финансов инструмент за реализирането на новата икономическа политика, с фокус върху финансирането на българския бизнес, земеделието, стратегическите производства и инфраструктурните проекти.

Сред приоритетите, които Пулев очерта пред Надзорния съвет, са подкрепата за малките и средните предприятия, кооперирането на земеделските стопани, привличането на стратегически инвестиции и мобилизирането на частен капитал чрез публично-частни партньорства. Банката ще работи за реализирането им чрез конкретни финансови програми и продукти в изпълнение на своя мандат на банка за развитие.

„С колегите, които са безспорни авторитети в банковата сфера, ще надградим постигнатото и ще работим за реализирането на националните приоритети чрез конкретни програми и продукти за финансиране. Сред приоритетите, които вицепремиерът Пулев изтъкна, е привличането на стратегически инвестиции в страната за осигуряване на растеж, работни места и благоденствие на хората. В своята роля за подпомагане на икономическите политики на българското правителство ББР ще направи необходимото за реализирането на този приоритет“, заяви председателят на НС Деляна Иванова.

Тя открои и отговорността за осигуряване на прозрачно и добро управление на банката и нейните управителни органи, така че дейността ѝ да постига конкретни резултати за икономиката и обществото. Гарант за обществения контрол и връзката с потребностите на бизнеса и местните общности има Консултативният съвет към Надзорния съвет на ББР. В него участват национално представените работодателски и синдикални организации и Националното сдружение на общините в Република България.

Даниел Берг има над 35 години професионален опит, повече от две десетилетия от които в Европейската банка за възстановяване и развитие, включително с отговорности за България. Работил е по управлението на инвестиционни портфейли в публичния и частния сектор, включително портфейл на стойност 2,5 млрд. евро. При представянето той посочи като направления за своя принос взаимодействието между публичния и частния сектор, привличането на финансиране и инвестиции и доброто управление на банката.

Иван Кутлов има над 30 години банков опит, включително на висши позиции в ОББ. Неговата експертиза обхваща финансовия контрол, капиталовите пазари, инвестиционното банкиране, нормативното съответствие и мерките срещу изпирането на пари.

Иван Раичков притежава над 30 години професионален опит, от които над 26 във финансовия сектор, включително в УниКредит Булбанк. Има експертиза в сферата на банковите операции, управлението на риска и платежната инфраструктура.