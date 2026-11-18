България прави още една важна крачка към изграждането на собствен капацитет за производство на отбранителна продукция. Министерският съвет обяви завода за производство на барут в село Бодрово, област Хасково, за обект с национално значение. Инвестицията надхвърля 250 млн. евро и се очаква да осигури 110 постоянни работни места.

Проектът предвижда изграждането на производствени мощности за барут, предназначен за отбранителната индустрия в България и други държави от Европейския съюз и НАТО. Очакванията са заводът да бъде въведен в експлоатация в края на 2028 г. или началото на 2029 г.

Към момента инвестиционното намерение преминава процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект пред Българската агенция за инвестиции съгласно Закона за насърчаване на инвестициите.

Решението на правителството е мотивирано със стратегическото значение на проекта за националната сигурност и развитието на отбранителната индустрия. Новото производство трябва да гарантира по-сигурни доставки на барут за България и съюзниците ѝ, както и да намали зависимостта от външни доставчици.

Инвестицията в Бодрово е част от по-широките усилия за разширяване на отбранителното производство в региона. През октомври миналата година България и германският концерн „Райнметал“ подписаха договор за изграждането на завод за барут и боеприпаси у нас. Планираната инвестиция по този проект е близо 1 млрд. евро.

Румъния също засилва позициите си в сектора. През миналата година страната подписа рамково споразумение с германския технологичен и отбранителен концерн „Райнметал“ за изграждане на фабрика за барут за боеприпаси на стойност 535 млн. евро.

На фона на нарасналото търсене на отбранителна продукция в Европа новите производствени мощности придобиват все по-голямо стратегическо значение. Изграждането им цели да укрепи веригите за доставки и да осигури по-голяма самостоятелност на европейската отбранителна индустрия.