Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, организира поредното събитие, посветено на устойчивото развитие и възможностите, които то предоставя за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса. Форумът „ОББ за устойчив бизнес – предизвикателства и възможности“ събра водещи експерти по устойчивост и представители на бизнеса от София и региона. Събитието бе открито с презентации на двама от водещите мениджъри на ОББ и KBC Group в България – Дияна Димитрова-Каменова, изпълнителен директор „МСП банкиране“, и Добромир Добрев, изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари“.

Дияна Димитрова-Каменова зададе общата насока на дискусията и очерта основните стратегически принципи и цели. „ОББ разглежда устойчивостта като част от дългосрочното партньорство със своите бизнес клиенти и като част от естествения преход към по-ефективни бизнес модели. Нашата роля в този преход е да осигурим финансиране за инвестициите, свързани с прехода, и да споделяме опита и знанието, които имаме по тази тема. Устойчивостта е част от стратегията на ОББ и на цялата ни група KBC“, сподели тя. В своята презентация тя посочи редица примери за реализацията на успешни проекти в областта на ESG и за това как банката подкрепя бизнеса в прехода към устойчивост. Силен акцент по време на представянето беше поставен на новите тенденции в развитието на програмите за бизнеса, които комбинират гаранционно покритие и грантова част. Такава например е новата програма „Кръгова икономика“, управляваната от ОББ в консорциума „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ) съвместна програма с Фонда на фондовете. Тя комбинира кредитиране на проекти за енергийна и ресурсна ефективност и грант до 15% и това само чрез кредитната процедура, без да е необходимо отделно одобрение на проекта.

Добромир Добрев насочи вниманието на участниците във форума към конкретни мерки и резултати, свързани с устойчивостта, които банката постига в своята дейност и чрез които влияе върху бизнеса и обществото като цяло. „За първите девет месеца на 2026 г. банката е предоставила над 600 млн. евро финансиране в направления като производство и съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници, електромобили и енергийно ефективни сгради и домове. През миналата година над 90% от финансирането в енергетиката е за проекти за възобновяеми източници“, каза той. Изпълнителният директор „Корпоративно банкиране и пазари“ сподели, че в ОББ се управляват над 50 финансови инструмента и гаранционни програми за бизнеса. Устойчивите проекти конкретно могат да получат финансиране и по линия на специализирани финансови инструменти. Специално внимание в представянето на Добромир Добрев беше отделено на програмата на ФУГ, която предоставя възможност на общини, публично-частни партньорства, публични и частни дружества да получат кредити в размер до 22 млн. евро и със срок от 20 години за проекти за енергийна ефективност, устойчива мобилност, зелена градска инфраструктура, образование, здравеопазване и туризъм.

„ОББ за устойчив бизнес – предизвикателства и възможности“ продължи с лекция на Апостол Дянков, началник на отдел „Климат и енергия“ в Столична община. Като експерт с богат опит в сферата на устойчивостта и преподавател в ESG Академията на ОББ, той представи последните тенденции и промени в областта на управлението на климатичните рискове в Европейския съюз. В панелната дискусия, модерирана от доц. д-р Марина Стефанова, заместник-декан „Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, със своите мнения, позиции и споделен опит се включиха Силвия Павлова, съосновател и управляващ партньор на „Оренда Груп“, Албена Маркова, съдружник в „Консултантски услуги“ в PwC Югоизточна Европа и ръководител на платформата за устойчивост на PwC за Централна и Източна Европа, Добромир Симидчиев, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Хидролиа“, и д-р Кирил Величков, директор на дирекция „Европейски проекти и финансови инструменти“ в ОББ.