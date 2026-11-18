Една от най-големите сделки в историята на българския банков сектор вече е договорена. Гръцката финансова група Eurobank обяви, че ще придобие контролния пакет от 65% в Първа инвестиционна банка (Fibank) срещу приблизително 650 милиона евро.

Общата оценка на българската банка достига 1 милиард евро, а след планираното й обединение с Пощенска банка ще бъде създадена най-голямата кредитна институция у нас по размер на активите и депозитите. Новата банкова структура ще има пазарен дял от около 20% и ще превърне България в още по-важен пазар за Eurobank, която има водещи позиции и в Гърция и Кипър.

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев продават контролния пакет

Споразумението е сключено между Eurobank и двамата основни акционери на Fibank - Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев. Гръцката група ще придобие общо 65% от капитала на банката, като договорената цена е 6,73 евро за акция. Цялата сума ще бъде платена в парични средства.

След финализирането на придобиването Eurobank ще отправи задължително търгово предложение за останалите акции на Fibank. Сред тях са приблизително 18%, притежавани от Българската банка за развитие (ББР), както и около 17%, които се търгуват свободно на фондовия пазар.

ББР вече е поела неотменим ангажимент да предложи своя пакет в рамките на търговото предложение. Така гръцката група получава възможност да увеличи участието си значително над първоначално договорените 65% и евентуално да достигне пълен контрол върху банката.

Окончателната цена подлежи на определени корекции, свързани със срока за приключване на сделката и евентуални печалби от продажбата на два недвижими имота, които не са част от основната банкова дейност.

Създава се най-голямата банка в България

Планираното обединение на Fibank с Пощенска банка, която вече е собственост на Eurobank, ще пренареди банковия пазар у нас.

Към 30 септември 2026 г. Fibank е петата по големина банка в България според активите си. Тя има силно присъствие в кредитирането на домакинствата, обслужването на бизнеса и сегмента на малките и средните предприятия. Пощенска банка от своя страна е сред водещите кредитни институции в страната и през последните години разширява дейността си чрез придобивания.

След предвиденото обединение новата структура ще заеме първото място по общ размер на активите и привлечените депозити. Според изчисленията на Eurobank нейният пазарен дял ще бъде приблизително 20% на база данните към края на септември.

Придобиването ще затвърди и присъствието на гръцката група в Югоизточна Европа. Делът на България в общите й нетни кредити ще нарасне от около 17% на 24%, а при депозитите - от 13% на 21%. При пълното реализиране на очакваните ефекти от обединението българският бизнес ще осигурява приблизително 26% от нетната печалба на групата при сегашни 15%.

Икономии за 70 милиона евро годишно

Eurobank очаква обединението на двете банки да донесе значителни финансови ползи. Прогнозните икономии от разходи надхвърлят 70 милиона евро годишно след данъци, като пълният им ефект трябва да бъде постигнат до 2029 г.

Компанията предвижда и допълнителни приходи от предлагането на повече банкови продукти и услуги на разширената клиентска база. Според разчетите придобитата Fibank би могла да допринася приблизително 190 милиона евро годишно към печалбата на групата след реализиране на очакваните икономии.

Сделката се очаква да увеличи печалбата след данъци на Eurobank с около 12%, а печалбата на акция - със 7%, след предвиденото увеличение на капитала. Прогнозната възвръщаемост върху вложения капитал е приблизително 21%.

За финансирането на придобиването Eurobank ще използва наличния си капиталов излишък и ще предприеме увеличение на акционерния капитал със 750 милиона евро. Извънредно общо събрание на акционерите е насрочено за 9 декември 2026 г., когато трябва да бъде одобрено предложението.

Най-големият акционер в Eurobank - Fairfax Financial Holdings, който контролира приблизително 32,9% от правата на глас, вече е изразил подкрепата си за сделката.

Кога ще приключи придобиването

Очакванията са първоначалната покупка на 65% от Fibank да бъде финализирана през първата половина на 2027 г. Преди това трябва да бъдат получени необходимите регулаторни разрешения.

Самото подписване на споразумението не означава незабавно обединяване на двете банки. Планираната интеграция на Fibank и Пощенска банка е следващ етап, който предстои да бъде осъществен след приключване на придобиването и съответните процедури.

Според съобщението на Eurobank очакваното съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) след сделката ще остане близо до 14%. Групата запазва и целта си да разпределя 55% от печалбата между акционерите.

С придобиването Eurobank разширява присъствието си в България след присъединяването на страната към еврозоната на 1 януари 2026 г. Финансовата група посочва като основни мотиви за инвестицията потенциала за икономически растеж, развитието на кредитирането и възможностите за по-силно присъствие в обслужването на домакинствата и бизнеса.