Бюджетът за национална туристическа реклама през 2027 г. нараства с 10 млн. евро спрямо заложените около 10 млн. евро за настоящата година. Заедно с целевите 4,5 млн. евро за участие в международни изложения общият ресурс за популяризиране на България като дестинация достига близо 25 млн. евро - най-голямата сума в историята на сектора. Това обявиха заместник-министрите на туризма Мариела Модева и Георги Тодоров по време на форум на Националния борд по туризъм.

Нов механизъм: Реклама срещу въздушна свързаност

Допълнителните 10 млн. евро няма да се харчат по досегашния модел, а ще бъдат разпределяни по нов механизъм, който предстои да бъде обсъден в Националния съвет по туризъм. Идеята на министър Илин Димитров е държавната реклама да бъде пряко обвързана с транспортната свързаност на страната.

Средствата ще се предоставят чрез договори за съвместен маркетинг с авиокомпании и водещи международни туроператори, работещи на българския пазар. Условието за финансиране ще бъде разкриването на нови въздушни линии и увеличаването на честотата на съществуващите полети, като амбицията на ведомството е броят на чуждестранните туристи да се удвои през 2027 г. спрямо настоящата година. Обсъжда се и изискване бизнесът да съфинансира кампаниите, влагайки поне още толкова средства.

По-малко, но по-ефективни изложения

Промяна предстои и при представянето на страната в чужбина. В момента България участва в около 20–25 международни туристически борси годишно, но занапред ресурсът ще се концентрира само върху най-ефективните и имиджово значими форуми, уточни Мариела Модева. Всяко участие ще бъде обвързано с предварителна и последваща рекламна кампания, за да се постигне устойчив ефект, а не еднократно присъствие.

Реформа и искане за скок на туристическия данък

Паралелно с новия бюджет се подготвя и реформа на туристическия данък. Чрез нея общините ще бъдат задължени да насочват поне 50% от местните приходи от този налог директно към реклама и подобряване на свързаността на съответната дестинация при стриктен публичен контрол.

Заместник-председателят на Националния борд по туризъм Мартин Захариев приветства допълнителните 10 млн. евро, но настоя те да бъдат обвързани с ясни показатели за ефективност, които да докажат възвръщаемостта на инвестицията и да гарантират запазването на бюджета и през 2028 г. Той призова и за драстично увеличение на туристическия данък - между 3 и 5 пъти. Според Захариев в момента ставките у нас варират между 0,10 и 1,53 евро на нощувка, докато в конкурентните европейски дестинации започват от 3-4 евро.

Участниците във форума се обединиха около позицията, че вътрешният пазар вече е достигнал тавана си заради демографията и покупателната способност, поради което основният резерв за растеж остава привличането на чужди гости. Като положителен знак за предстоящия сезон Захариев посочи очаквания ръст от 30% на полетите от Германия до летищата във Варна и Бургас през лятото на 2027 година.