Организирани кражби "по списък", недостиг на служители, който в отделни магазини достига 60%, и рязко поскъпване на транспорта и охраната поставят под сериозен натиск големите нехранителни търговски вериги в България. Това показва проучване на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) сред шест компании от секторите строителство, обзавеждане, стоки за дома и спортни артикули.

Въпреки увеличаващите се разходи бизнесът продължава да открива магазини, да модернизира логистиката си и да инвестира в изкуствен интелект. От асоциацията обаче предупреждават, че новите ограничения върху ценообразуването и административната тежест могат да застрашат бъдещите инвестиции.

Крадци действат по поръчка, магазините остават без персонал

Един от най-сериозните проблеми пред търговците са организираните кражби, при които се отнемат предварително набелязани стоки за конкретни клиенти. Сред най-често задиганите продукти са машини, инструменти, батерии, скъпи дрехи, спални комплекти и различни домакински изделия. Крадците се насочват както към скъпи артикули, така и към по-евтини продукти, които лесно могат да бъдат препродадени.

При една от компаниите доказаните кражби са нараснали с между 4% и 8%, докато друга отчита удвояване на липсите при инвентаризациите през 2026 г. спрямо предходната година. Това принуждава търговците да увеличават разходите за охрана и видеонаблюдение, като при отделни вериги поскъпването достига 20%.

Не по-малко сериозна е кризата с персонала. Пет от шестте анкетирани компании съобщават за недостиг на служители, като при една от тях средно 20% от щатните места са незаети. В отделни обекти този дял достига 50-60%, което създава затруднения при организацията на работата и обслужването на клиентите. Компаниите изпитват недостиг и на мениджърски кадри, а разходите за подбор, обучение и задържане на персонала продължават да растат.

Допълнително затруднение създава транспортът, чиито разходи са се увеличили с между 9% и 20% през 2025 г. През настоящата година поскъпването е още по-сериозно, а складирането струва с до 10% повече заради по-високите наеми и възнаграждения.

Търговците отхвърлят еврото като причина за поскъпването

И шестте вериги в проучването са категорични, че въвеждането на еврото не е причина за повишаване на цените. Според тях основните фактори са поскъпването при доставчиците, горивата, международния транспорт и ценовата политика на производителите.

Компаниите съобщават, че са използвали различни подходи при превалутирането, включително закръгляване надолу в полза на клиентите. Потребителското поведение също се променя. Купувачите все по-често търсят промоции и добро съотношение между цена и качество, а при ремонтите предпочитат постепенно обновяване на жилищата вместо големи цялостни проекти.

Особено остри са критиките на АТНС към новите законодателни ограничения върху ценообразуването. Асоциацията оспорва разпоредбите за необосновано повишаване на цените, възможността за спиране на достъпа до търговски сайтове при повторни нарушения и въвеждането на понятието "справедлива стойност".

Според компаниите изискванията за постоянно доказване на разходите създават огромна административна тежест. Един от търговците посочва, че при асортимент от над 40 000 артикула прилагането на новата методика е практически невъзможно.

"Политическото говорене по темата е недопустимо. Настройват се потребители срещу търговци. Приемат се антибизнес закони", заяви изпълнителният директор на АТНС адв. Галин Попов.

Той обърна внимание и на различията между отделните сектори. "Официалната статистика показва, че при търговците на нехранителни стоки цените са стабилни, докато растат при хотелите и ресторантите. Справедливостта не може да започва от магазина за обувки и да спира пред ресторанта", подчерта Попов.

Изкуствен интелект и каси на самообслужване влизат в магазините

Въпреки трудностите търговските вериги продължават да разширяват дейността си. Сред инвестиционните проекти са нови хипермаркети, логистични бази, колцентрове, франчайз обекти и модернизация на съществуващите магазини чрез електронни етикети и информационни терминали.

През следващите 12-24 месеца и шестте компании планират внедряване на изкуствен интелект и автоматизация. Технологиите ще се използват за прогнозиране на продажбите, управление на складовите наличности, транспортната логистика, персонала и видеонаблюдението срещу кражби. Две от веригите предвиждат и въвеждане на каси на самообслужване.

Физическите магазини остават основният канал за продажби, като онлайн търговията формира под 10% от оборота. Все по-популярна става обаче услугата Click&Collect, при която клиентът поръчва през интернет и получава стоката от избран магазин.

АТНС обединява национални компании с над 100 търговски обекта в 13 областни града и повече от 3000 служители. Проучването е проведено през октомври 2026 г., а от асоциацията настояват за ясни и еднакви правила за всички участници на пазара, без прекомерна държавна намеса в определянето на цените.