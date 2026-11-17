Цените на петрола се понижават във вторник, след като възстановяването на износа от Близкия изток засили очакванията за излишък на световния пазар. Увеличаващите се доставки натежаха повече от опасенията за продължаващите атаки срещу танкери и сериозните затруднения в корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Към 8:00 ч. българско време сортът Брент поевтиня със 75 цента, или 0,69%, до 91,75 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI загуби 78 цента, или 0,91%, до 84,91 долара. Пазарите следят внимателно и предстоящото решение на ОПЕК+ за добива през 2027 г.

Възстановяването на доставките натисна цените

Основната причина за поевтиняването е промяната в очакванията за баланса между предлагането и потреблението. Според Тим Уотърър, главен анализатор в "Кей Си Ем трейд", пазарът все повече приема, че доставките на суров петрол вече са настигнали търсенето и могат да го надхвърлят. Тази тенденция засега оказва по-силно влияние върху цените от рисковете, свързани с конфликта между САЩ и Иран.

Допълнителен натиск върху котировките оказа последната прогноза на Международната агенция за енергията. В петък организацията обяви, че очаква световният петролен пазар да се върне към излишък през четвъртото тримесечие на годината. Според оценката й износът от Близкия изток се възстановява по-бързо, отколкото нараства световното потребление, въпреки продължаващите нападения срещу кораби.

Ормузкият проток работи с половината от предишния си капацитет

Напрежението в Персийския залив продължава да създава сериозни затруднения за международната търговия с петрол. Иранските атаки срещу американски бази в Бахрейн и прекъсванията на корабоплаването през Ормузкия проток поддържат опасенията за сигурността на доставките.

Според анализатори на австралийската банка Ей Ен Зет пропускателната способност на стратегическия морски маршрут е едва 49% от равнището преди войната. Все по-големи количества петрол се транспортират по алтернативни маршрути, но те също са изложени на опасност от нападения и логистични затруднения. Това принуждава производителите и търговците да променят традиционните си схеми за доставка.

ОПЕК+ решава за добива на 29 ноември

На фона на променящия се пазар Организацията на страните износителки на петрол проведе в понеделник онлайн среща, посветена на производствените възможности на държавите членки. Беше обсъдена оценката на максималния устойчив добив, която ще послужи при определянето на бъдещите производствени квоти.

Следващата важна дата за петролния пазар е 29 ноември, когато ОПЕК+ трябва да вземе решение за политиката си по добива през 2027 г. В обединението участват както страните от ОПЕК, така и други големи производители, сред които Русия.

Междувременно американското Министерство на енергетиката съобщи, че запасите в Стратегическия петролен резерв на САЩ са намалели до 276,4 млн. барела през миналата седмица. Това е най-ниското равнище от август 1982 г. Намалението е свързано с договореното освобождаване на общо 172 млн. барела от резерва с цел осигуряване на допълнителни количества суров петрол на пазара.