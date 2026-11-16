18 млн. евро искат за легендарен имот на първа линия на морето

Близо 18 млн. евро за имот на първа линия до морето в Поморие. На публична продан излиза един от най-любопитните крайбрежни терени в града - бившата железопътна гара заедно с над 32 декара земя, разположени непосредствено до морския бряг.

Мястото, което някога е посрещало влаковете и пътниците, днес представлява огромен неизползван имот с впечатляващо местоположение и не по-малко впечатляваща начална цена, пише Флагман.

17 914 807,68 евро е сумата, от която ще започне наддаването. Публичната продан е обявена от частния съдебен изпълнител Делян Николов по изпълнително дело срещу столичното дружество „Юритин Дивелопмънт“ ЕАД.

Това, което отличава имота от повечето предложения на пазара, е неговото разположение. Теренът се простира като дълга ивица с приблизителна дължина 900 метра покрай ул. „Княз Борис I“, която свързва старата и новата част на Поморие.

В югозападна посока граничи непосредствено с брегоукрепително съоръжение и морския бряг, като контактната линия с крайбрежието достига около 400 метра.

На практика става въпрос за над 32 декара земя на първа линия до морето – мащаб, който трудно може да остане незабелязан на имотния пазар по Южното Черноморие.

Особено в град като Поморие, където крайбрежните пространства са сред най-привлекателните за инвеститорите.

Имотът обаче далеч не прилича на подготвен за строителство парцел. Върху него все още се намират две сгради от времето на действащата железопътна гара. Едната е бившата приемна сграда, а другата е използвана като магазин.

Състоянието на терена също говори за дългите години без стопанска дейност. Той не е ограден и не се поддържа, а в него има полуразрушени алеи и площадки. Благоустроена е само малка площ около сградите.

Някога оттук е преминавала железопътната линия Бургас – Поморие. След закриването на редовното движение и демонтирането на трасето в участъка от Сарафово до Поморие гарата постепенно губи предназначението си. Днес от някогашната транспортна инфраструктура са останали сградите и огромният терен, чието бъдеще отново е поставено на дневен ред.

Началната цена от близо 18 млн. евро означава приблизително 560 евро за квадратен метър земя, като в продажбата са включени и съществуващите сгради. Това е сериозна инвестиция дори за мащабите на Черноморието, особено предвид състоянието на имота и необходимостта от допълнителни процедури за евентуалното му бъдещо развитие.

Това е първа публична продан на имота.

Дали някогашната железопътна гара на Поморие ще намери нов собственик и какво би могло да бъде бъдещето на този крайбрежен терен, предстои да стане ясно.