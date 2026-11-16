Албена стартира Black Friday кампания с до 25% отстъпка за празниците и Лято 2027

Албена подготвя Black Friday кампания с до 25% отстъпка за почивки през 2026 и 2027 година. Предложенията обхващат Коледа и Нова година, следващия летен сезон и допълнителни преживявания към ранните резервации в избрани хотели.

Кампанията започва на 18 ноември, когато ще бъде обявена първата оферта. На всеки 48 часа ще бъде представяно ново предложение – на 20 и 22 ноември, с различни възможности за настаняване и предимства за гостите.

За желаещите да прекарат Коледа и Нова година в Албена са подготвени празнични предложения с до 25% отстъпка. Те ще бъдат с ограничена наличност.

Гостите, които планират отрано своята лятна почивка през 2027 година, ще могат да се възползват от намаления до 25%. Предложенията ще включват хотели, вили, къмпинг и нестандартни места за настаняване, с възможности за почивка през целия летен сезон.

Третият акцент в кампанията е Early Booking + Black Friday бонус. При избрани хотели гостите ще запазят отстъпката за ранно записване и ще получат допълнително преживяване към своята резервация.

Black Friday кампанията на Албена ще продължи до 30 ноември 2026 година. Подробностите и условията за всяко предложение ще бъдат разкривани поетапно.

Следете предложенията на Албена и изберете своето следващо преживяване край морето – празнична почивка тази зима или лятна ваканция през 2027 година.