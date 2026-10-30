"Медика Албена" отбелязва 40 години грижа за здравето и традиции в балнеолечението

През 2026 година „Медика Албена“ отбелязва 40 години от своето откриване – четири десетилетия, посветени на здравето, възстановяването и пълноценния живот. От 2 юни 1986 г. до днес 120 000 туристи са ползвали медицински услуги в центъра, съчетаващ възможностите на физикалната и рехабилитационната медицина с природните ресурси на Албена.

Проектиран от архитект Николай Ненов, центърът е създаден с идеята да обедини лечението и почивката край морето. Началото поставят изпълнителният директор д-р М. Вартанян, д-р Матвеева, д-р Михова - първи специализант, взел специалност от балнеологията, главна медицинска сестра Рашкова. Положените от тях основи се надграждат през годините от поколения медицински специалисти.

Още от създаването си „Медика Албена“ развива подход, при който туристът може да получи професионална грижа за здравето си, а пациентът – да съчетае възстановяването с пълноценен отдих. Днес тази връзка между медицината и туризма остава в основата на дейността и на бъдещите планове за развитие.

Под името „Медика Албена“ работят две взаимосвързани дружества – Медицински център „Медика Албена“ и Специализирана болница за рехабилитация „Медика Албена“. Болницата предлага прием по НЗОК и по програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ, както и възможности за свободен прием.

Базата разполага с площ от 2600 квадратни метра и сектори за топлинни процедури, електролечение, водолечение, лечебна гимнастика и масажи. Прилагат се калолечение, луголечение и парафинолечение, а минералната вода е важна част от възстановителните програми. Процедурите се назначават от лекар според състоянието и индивидуалните потребности на пациента.

Медицинската грижа се допълва от специализирани амбулатории, клинична лаборатория и образна диагностика. През летния туристически сезон се осигурява 24-часово медицинско обслужване. Наред с лечебните процедури центърът предлага СПА и уелнес програми, които разширяват възможностите за съчетаване на почивката с грижа за доброто физическо състояние.

Сред новите придобивки е рехабилитационният фитнес на открито. Оборудването позволява упражнения за различни мускулни групи, като заниманията се съобразяват с лекарските назначения и се провеждат под наблюдението на рехабилитатор. Заедно със залата за лечебна гимнастика, вътрешния фитнес и басейна той допълва условията за активна рехабилитация.

„Медика Албена“ приема хора със заболявания на опорно-двигателния апарат и неврологични състояния, както и гости, които търсят профилактика и възстановяване от натовареното ежедневие. Индивидуалният подход и вниманието към личния комфорт остават водещи в работата с пациентите.

Четиридесетгодишнината е повод за признателност към лекарите, рехабилитаторите, медицинските специалисти и служителите, допринесли за развитието на „Медика Албена“, както и към всички пациенти и гости за доверието през годините.

С натрупания опит и поглед към бъдещето „Медика Албена“ продължава да развива здравния туризъм като важна част от облика на курорта – с професионална грижа, индивидуален подход и стремеж към по-добро качество на живот.