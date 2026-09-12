Учредяват „Черноморска ривиера – Добруджа“
Туристическият бранш от Добричка област се събира и учредява Регионална туристическа асоциация "Черноморска ривиера - Добруджа". Учредителното събрани...
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Туристическият бранш от Добричка област се събира и учредява Регионална туристическа асоциация "Черноморска ривиера - Добруджа". Учредителното събрани...
Сигурност е предимството на българското Черноморие за лято 2016, каза пред журналисти изпълнителният директор на "Албена" АД Красимир Станев и добави:...
На провелото се Извънредно Общо събрание акционерите на "Албена" АД с мнозинство гласуваха промяна в Съвета на директорите на най-голямата туристическ...
Добрич. За пореден път община Балчик обяви за продажба притежаваните от нея 304 570 обикновени акции от капитала на „Албена" АД, представляващи общо 7...
Варна. "Убеден съм, че туризмът като отрасъл на икономиката трябва да има отделен министър и дори мога да посоча - от турски произход." Това обяви изп...
По 0.75 лева на акция е дивидентът, който ще получат акционерите на „Албена" АД. Това стана ясно на проведеното редовно Общо събрание на дружеството....