FOREO ISSA Teeth Whitening: Може ли да постигнем по-бяла усмивка само за 15 минути на ден?

Белите зъби са от онези малки детайли, които могат да променят цялото излъчване на усмивката. Но когато става дума за избелване, винаги има няколко въпроса – ще има ли чувствителност, ще бъде ли процедурата неприятна и най-вече – ще има ли реален резултат?

Именно затова ни стана любопитно да изпробвам FOREO ISSA Teeth Whitening Set – система за домашно избелване, която съчетава LED светлина, звукови пулсации и избелващ гел с 18% PAP формула.

Идеята е проста: 15 минути на ден в продължение на шест дни. Но зад тази кратка процедура има доста интересна технология.

Какво представлява FOREO ISSA Teeth Whitening?

Комплектът включва самия уред, специална OmniFit шина, 18% PAP избелващ гел, калъф за шината, скала за определяне на цвета на зъбите и USB кабел за зареждане.

Системата комбинира няколко технологии. Синята LED светлина с дължина на вълната 460 nm е предназначена да активира избелващия агент, докато червената LED светлина с дължина 620 nm е насочена към грижата за венците. Sonic Pulse Technology пък използва звукови пулсации, които според производителя подпомагат равномерното разпределяне на гела върху зъбите.

Това е една от характеристиките, които отличават ISSA Teeth Whitening от стандартните избелващи ленти или гелове.

18% PAP вместо водороден пероксид

Една от най-интересните части на системата е избелващият гел.

Той съдържа 18% PAP – фталимидопероксикапронова киселина – и не съдържа водороден пероксид. PAP се използва като алтернатива на традиционните пероксидни избелващи формули и е разработен с цел да премахва петната, като същевременно ограничава типичната чувствителност, която някои хора изпитват при избелване.

Това е особено интересно за хора, които искат по-бяла усмивка, но избягват избелващи продукти именно заради неприятното усещане след процедурата.

Разбира се, реакцията е индивидуална и при чувствителни зъби, проблеми с венците или други стоматологични състояния консултацията със стоматолог остава най-добрият вариант.

Как се използва?

Процедурата е доста лесна.

Преди първата употреба се определя началният цвят на зъбите с помощта на включената в комплекта скала. Това е полезно, защото след приключване на курса вече имаме с какво да сравним резултата.

След това зъбите се почистват, а върху шината се нанася тънък слой от избелващия гел. Според инструкциите половин спринцовка е достатъчна за горната и долната част.

Шината се поставя в устата, включва се уредът и започва 15-минутната процедура.

Не е необходимо да следим часовника – устройството се изключва автоматично след приключване на сесията.

Може да се използва комбинираният режим с червена и синя светлина, а при необходимост могат да се изберат и отделни режими – само синя светлина за избелване или само червена за грижа за венците.

След процедурата устата се изплаква с вода, а FOREO препоръчва да се изчака около 30 минути преди хранене и пиене.

Целият курс е шест последователни дни, след което може да се прави поддържаща процедура веднъж седмично при необходимост.

А удобно ли е?

Тук определено има какво да се хареса.

Процедурата отнема само 15 минути и не изисква да стоим пред огледалото през цялото време. Уредът е безжичен, което го прави удобен за използване, докато си почиваме или вършим нещо друго.

Самата шина е проектирана така, че да пасва на различни форми и размери на устата, а устройството е водоустойчиво и сравнително лесно за почистване.

След всяка процедура шината трябва да се измие с топла вода и сапун и да се остави да изсъхне добре.

На практика това е от онези beauty процедури, които сравнително лесно могат да се превърнат в част от ежедневната рутина.

Има ли реален резултат?

Това, разбира се, е най-важният въпрос.

FOREO посочва възможност за до 10 нюанса по-бели зъби след шестдневния курс. Тук обаче е важно да се има предвид, че „до 10 нюанса“ е максимално заявен резултат и не означава, че всеки човек ще постигне точно такова избелване.

По-интересни са реалните тестове.

В тест на The Sun тестерът започва от нюанс 6 и достига до нюанс 2 след шестдневния курс – тоест отчита четири нюанса разлика. Процедурата е описана като лесна и безболезнена. Като един от малкото недостатъци е посочено, че е необходимо малко повече внимание при равномерното нанасяне на гела върху шината.

В друг редакционен тест на Life4you.cz след шест дни е отчетен видимо по-светъл и по-равномерен цвят на зъбите. Тестерът не съобщава за чувствителност дори при консумация на студени и топли напитки.

Има и тест, публикуван в MIKA Magazine, при който авторката забелязва видима промяна още след третата процедура – зъбите изглеждат по-светли и усмивката по-ярка.

Тези резултати не означават, че всеки ще получи абсолютно същия ефект. Цветът на зъбите, видът на петната, храненето и ежедневните навици имат значение. Но фактът, че различни тестери отчитат видимо изсветляване в рамките на шестдневния курс, определено е добър знак.

А има ли чувствителност?

Това вероятно е вторият най-важен въпрос след самия резултат.

При някои традиционни избелващи продукти чувствителността може да бъде неприятен страничен ефект. При ISSA Teeth Whitening обаче FOREO използва PAP формула без водороден пероксид.

Резултатите от независимите тестове са положителни. В теста на Life4you.cz например не е отчетена чувствителност нито по време на процедурата, нито след нея, включително при студени и топли напитки.

Ние също можем, да опишем шестдневния тест като безболезнен.

Самото FOREO пък посочва, че при тяхно потребителско тестване 100% от участниците не са съобщили за чувствителност на зъбите или раздразнение на венците.

Разбира се, това не е гаранция, че никой никога няма да изпита дискомфорт. Всеки организъм реагира различно, а при вече съществуваща чувствителност, кариеси, възпалени венци или други стоматологични проблеми е добре първо да се потърси професионално мнение.

Какво ни хареса най-много?

На първо място – времето.

15 минути на ден са напълно приемливи дори за човек с натоварено ежедневие. Не е процедура, която изисква специална подготовка или много свободно време.

Харесва ни и това, че системата комбинира няколко технологии – синя и червена LED светлина плюс звукови пулсации.

Друг голям плюс е PAP формулата без водороден пероксид, особено за хората, които се притесняват от чувствителност.

И, разбира се, типичният за FOREO дизайн. Уредът изглежда по-скоро като част от beauty колекция, отколкото като традиционен продукт за избелване на зъби.

Какво трябва да знаем предварително?

Най-важното е да имаме реалистични очаквания.

Резултатът няма да бъде еднакъв при всички. Кафето, чаят, червеното вино, тютюнопушенето и други навици могат да повлияят на цвета на зъбите и на продължителността на ефекта.

Също така избелването засяга естествените зъби, но не променя цвета на пломби, коронки и други възстановявания по същия начин. Ако имате такива, е добре предварително да се консултирате със стоматолог.

И още нещо – шестдневният курс не означава, че веднъж завинаги приключваме с избелването. За поддържане на резултата FOREO препоръчва процедура веднъж седмично при необходимост.

Финалната ни оценка

FOREO ISSA Teeth Whitening е интересен вариант за хора, които искат да освежат усмивката си у дома, без да отделят много време за това.

Комбинацията от 15-минутна процедура, LED технология, Sonic Pulse Technology и 18% PAP гел без водороден пероксид го отличава от много от стандартните решения за домашно избелване.

Най-впечатляващото в намерените реални тестове е, че резултатът не остава само на ниво рекламно обещание – различни тестери съобщават за видимо изсветляване, а в един от тестовете е отчетена разлика от четири нюанса след шест дни.

А ако чувствителността е основната причина да се отказвате от домашното избелване, фактът, че тестерите не съобщават за такъв проблем, също е сериозен плюс.

В крайна сметка най-голямото предимство на FOREO ISSA Teeth Whitening е именно простотата – 15 минути на ден, шест дни и една по-ярка усмивка.

А дали резултатът ще бъде „до 10 нюанса“? Това вече е строго индивидуално. Но наличните тестове показват, че видима промяна е напълно възможна и без процедурата да се превръща в неприятно преживяване.