Проф. Митко Митков от „Пълмед“ получи голямата награда на „Чилова академия 2026“

Началникът на Клиниката по вътрешни болести и Отделението по ендокринология в УМБАЛ „Пълмед“ – Пловдив бе удостоен с най-голямата наградата на името на проф. д-р Константин Чилов за своя професионален принос.

Той получи високото отличие по време на поредното издание на научния симпозиум „Чилова академия 2026“, организиран от Районната лекарска колегия – Смолян, който се състоя на 16 и 17 октомври в Пампорово.

Проф. д-р Митко Митков, дм, специалист по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната е и дългогодишен преподавател в Медицински университет – Пловдив. От години той е сред лекторите на „Чилова академия“, като участва в научния обмен и споделянето на професионален опит с медицинската общност.

Отличието е признание за неговата работа и отдаденост към медицината, както и за приноса му към развитието и обучението на специалисти. Освен в клиничната практика и преподавателската дейност, проф. Митков активно участва в подготовката на млади лекари, предавайки знания и опит на следващото поколение медици.

В категорията „Ти си нашето бъдеще“ беше отличена и д-р Маргарита Райкова – специалист по ендокринология и болести на обмяната, част от екипа на вътрешното отделение на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ в Златоград. Тя е придобила своята специалност под ръководството на проф. Митков в УМБАЛ „Пълмед“ – още един пример за значението на приемствеността и подготовката на млади специалисти.