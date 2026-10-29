Абровски с добра новина за цените на храните

Цените на храните в България са се стабилизирали от ноември 2025 г., а държавата проверява къде по веригата от производителя до магазина се натрупват необосновани надценки. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия. Той разкри, че обединение на около 120 млекопреработвателни предприятия е предложило на големите търговски вериги конкретни ограничения на надценките, но предложението е било отхвърлено. Абровски отправи критики към Асен Василев и съобщи, че при проверките вече са затворени два магазина на големи вериги и обект за приготвяне на храна.

Цените са се застопорили от ноември 2025 г.

Земеделският министър проследи началото на поскъпването до 2024 г., когато започва подготовката за присъединяването на България към еврозоната. Според него тогавашното законодателство не е съдържало достатъчно механизми за предотвратяване на необоснованото увеличение на цените.

Абровски припомни приемането на Закона за еврото през август 2024 г. и заяви, че в него не са били предвидени необходимите ограничения и санкции за поскъпването. По думите му през август тази година управляващите са удължили с още една година забраната за икономически необосновано повишаване на цените.

Министърът подчерта, че ограничаването на поскъпването изисква продължителна работа на институциите. Основната задача е да бъде проследена себестойността на хранителните продукти и да се установи как се променя цената им на всеки етап от доставката.

НАП влиза в проверките на цялата търговска верига

Абровски обяви, че към съвместните проверки на Министерството на земеделието, Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите вече се е присъединила и Националната агенция за приходите.

По думите му именно НАП разполага с необходимите правомощия да установи подробно как са формирани разходите на участниците във веригата. Това включва стойността на суровините, горивата, електроенергията и надценките, начислявани от производители, доставчици и посредници.

Министърът даде пример с продукт, който преминава през двама прекупвачи, преди да достигне до голяма търговска верига. Според него е възможно последният продавач да работи с относително малка надценка, докато значителното увеличение на цената е настъпило на предишен етап.

Затова проверките трябва да изяснят не само крайните продажни цени, но и ролята на всеки участник в доставките. Абровски посочи, че земеделските производители често се оплакват от посредниците, през които реализират продукцията си, и съобщи, че се обмислят допълнителни проверки на тези търговски практики.

120 млекопреработватели предложили правила, веригите отказали

Едно от основните разкрития на министъра беше свързано с предложение на асоциация, която обединява около 120 млекопреработвателни предприятия.

Според Абровски производителите са предложили да доставят продукцията си с надценка до 10%, а търговските вериги да не надвишават 25%. Идеята е била да се постигне по-ясно разпределение на разходите и надценките между производителите и крайните продавачи.

Предложението обаче не е било прието от големите търговски вериги. Министърът разказа, че е поискал да разбере причините за отказа и е получил обяснение, че търговците нямат икономически интерес да приемат подобно ограничение. „Това нещо, за съжаление, е отказано от големите търговски вериги“, заяви Абровски.

Той посочи, че българските потребители традиционно предпочитат родните млечни продукти, което прави въпроса за тяхното ценообразуване особено важен.

Прясното мляко в Люксембург се оказало по-евтино

Пламен Абровски даде и конкретен пример от свое посещение в Люксембург. Там той установил, че прясното мляко в магазин на търговска верига, която има обекти и в България, се продава за 79 евроцента.

Министърът използва сравнението, за да постави въпроса как се формират крайните цени на хранителните продукти у нас. Според него именно проследяването на всички разходи и надценки може да покаже причините за разликите.

Абровски настоя проверките да установят реалната себестойност на продукцията и икономическата обосновка на увеличенията, вместо институциите да се ограничават единствено до наблюдение на цените по магазините.

Остра критика към Асен Василев

Земеделският министър коментира и вчерашното участие на председателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в същото сутрешно предаване. Василев се появи в студиото с кошница с надпис „Грижа“, чрез която отправи критики към мерките на правителството срещу високите цени.

Абровски заяви, че според него опозиционният политик е защитавал позициите на търговските вериги и е поставял под съмнение възможността държавата да повлияе върху ценообразуването.

Министърът противопостави на тези критики позицията на „Прогресивна България“, че политиците трябва да полагат грижи за гражданите независимо дали участват в управлението, или са в опозиция.

По думите му действията на правителството са насочени към защита на потребителите и към установяване на икономически необоснованите надценки в търговията с храни.

Затворени са два магазина и обект за приготвяне на храна

В края на интервюто Пламен Абровски представи и конкретни резултати от контролната дейност на институциите.

Той съобщи, че заради нарушения на хигиенните изисквания е затворена кухня майка, която е доставяла храна за обекти за хранене. Министърът обяви и затварянето на два магазина на големи търговски вериги.

Единият търговски обект се намира в Пазарджик, а другият - в София. Абровски не посочи имената на веригите, но потвърди, че проверките продължават и обхващат както начина на формиране на цените, така и спазването на изискванията към храните.