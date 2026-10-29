Сиди атакува Гюров: Лицемерно е да искаш президентския пост, след като си орязвал правомощията му

Остра критика към кандидат-президента Андрей Гюров отправи бившият депутат Александър Сиди само три дни преди балотажа, на който негов съперник е Илияна Йотова. В предаването „Тази сутрин“ по бТВ Сиди постави въпроса за участието на Гюров в предишното управление и промените в правомощията на държавния глава. Той настоя кандидатите да излязат от предизборните клишета и да отговарят за конкретните си политически действия.

Политологът доц. Стойчо Стойчев от своя страна коментира реалните възможности телевизионният дебат да повлияе върху резултата от изборите.

Гюров и политическото му минало

Александър Сиди заяви, че заключителните дни на кампанията трябва да бъдат посветени на реалните политически позиции и решения на двамата кандидати. Той изрази очакване за дебат не само между Илияна Йотова и Андрей Гюров, но и между кандидатите за вицепрезидент Кирил Вълчев и Георги Кандев.

Според бившия депутат една от важните теми, които заслужават повече внимание, е положението на българите зад граница. Сиди посочи, че именно вицепрезидентската институция традиционно има отношение към този въпрос, затова разговорът между кандидатите за втория държавен пост също би бил полезен.

Основната му критика обаче беше насочена към политическата биография на Андрей Гюров. Сиди припомни участието на политическите сили, стояли зад предишното управление, в промените на конституционните правомощия на президента.

„Лицемерно е да искаш да си президент сега, когато си рязал правомощията на президента“, заяви той.

Сиди свърза политическата кариера на Гюров с управлението, известно като сглобката. Според него това минало трябва да бъде част от публичния разговор за кандидатурата му.

Бившият депутат припомни избора на Гюров за подуправител на Българската народна банка с подкрепата на тогавашното парламентарно мнозинство, включващо „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и ДПС. Той проследи и последвалото му преминаване през изпълнителната власт до президентската кандидатура. „Андрей Гюров е продукт на тази сглобка“, заяви Сиди.

Въпросите за войната и правомощията на президента

Александър Сиди коментира и начина, по който двата щаба представят темата за войната в Украйна. Според него внушенията, че единият кандидат може да въвлече България във война, а другият да я предпази от подобно развитие, не отговарят на действителните конституционни правомощия на държавния глава.

Той припомни, че решенията за война и мир са в компетентността на Народното събрание. Затова според Сиди предизборните послания по тази тема трябва да бъдат съобразени с реалните правомощия на президентската институция.

Бившият депутат постави и въпроса за икономическите интереси, свързани с производството и доставките на въоръжение за Украйна. Той отправи твърдение, че сред основните дарители на кампанията на единия кандидат има хора, свързани с производството на дронове за украинската страна, като изрично уточни, че не говори за Илияна Йотова.

Сиди призова двамата претенденти да се откажат от взаимните обвинения и да представят позициите си по конкретни въпроси, свързани с президентските правомощия и бъдещето на институцията.

Дебатът трудно ще промени нагласите

Политологът доц. Стойчо Стойчев насочи вниманието към реалното значение на предстоящия телевизионен сблъсък между Йотова и Гюров. Според него избирателите на двете кандидатпрезидентски двойки вече са формирали нагласите си, а кампанията е насочена предимно към мобилизирането на собствените им привърженици. „Те говорят на различни аудитории“, подчерта Стойчев.

Той обясни, че нито неудобните въпроси към Гюров и Кандев, нито тези към Йотова могат лесно да убедят избиратели от противоположния лагер да променят решението си. По думите му по-съществено ще бъде доколко двата щаба успеят да активизират своите симпатизанти за гласуването в неделя.

Стойчев изрази и опасение, че дебатът може да извади на показ слабостите на участниците, без непременно да подобри представата на обществото за техните качества. Според него досегашното ограничаване на преките сблъсъци между кандидатите е било съзнателна стратегия на предизборните им екипи.

Политологът свърза рекордно ниската активност на първия тур и с отношението на гражданите към предложените кандидатури. Той отправи критики към политическите сили за начина, по който са подбрали участниците в президентската надпревара, като посочи, че организирането на кампанията в настоящата политическа обстановка е било трудно.