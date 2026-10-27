Две Българии излязоха от урните на президентския вот

Президентските избори разкриха две различни картини на България, разделени по възраст, образование и местоживеене. Андрей Гюров получава най-силна подкрепа сред младите хора, висшистите и жителите на София, докато Илияна Йотова има значително предимство сред възрастните избиратели и в малките населени места. Особено любопитно е разпределението на гласовете на симпатизантите на ГЕРБ, сред които Гюров получава по-голяма подкрепа. Това показват подробните данни от екзитпола на социологическата агенция „Тренд“, представени по Нова телевизия преди балотажа в неделя.

Младите избират Гюров, възрастните подкрепят Йотова

„Разделението по възраст е много любопитно и ясно очертава профила на двамата кандидати. Андрей Гюров успява да привлече в много по-голяма степен младия вот, докато при по-възрастните Илияна Йотова има доста съществено предимство“, коментира социологът Димитра Воева.

Сред избирателите между 18 и 29 години Гюров получава 42,5% от гласовете срещу 27,1% за Йотова. Подобна е картината и във възрастовата група от 30 до 39 години, където подкрепата е съответно 40,5% срещу 27,8%. При хората между 40 и 49 години силите практически се изравняват - 34,1% за Гюров и 34% за Йотова.

След тази възраст съотношението започва да се променя. Най-сериозното предимство на Йотова е сред избирателите над 70 години, където тя получава 56,8% срещу 22,2% за Гюров. Над 40% от всички нейни избиратели са на възраст над 60 години, докато при съперника й този дял е 22,6%. В същото време 36,1% от електората на Гюров е на възраст под 40 години, срещу 21,4% при Йотова.

София гласува по един начин, малките населени места по друг

Още по-ясно разделението личи при географското разпределение на гласовете. Над половината от участвалите в изборите жители на София са подкрепили Андрей Гюров-Георги Кандев, докато за Илияна Йотова-Кирил Вълчев са гласували близо 23%.

Близо една трета от всички гласове за Гюров идват именно от столицата. При Йотова този дял е едва 12,2%, но тя получава значително по-голяма подкрепа извън най-големия град.

В областните градове Йотова има преднина с 34,8% срещу 30,8% за Гюров. В малките градове подкрепата за нея достига 43,8%, а в селата - 48,5%. Общият дял на жителите на малките градове и селата сред нейните избиратели е 45,8%, докато при Гюров е 26%.

Образованието също разделя двата електората

Сред избирателите с висше образование Андрей Гюров получава 39% от гласовете срещу 31,7% за Илияна Йотова. Близо две трети от подкрепилите Гюров - 65,5%, са висшисти, докато при Йотова те представляват 47,1% от нейния електорат.

При хората със средно образование съотношението се обръща. За Йотова са гласували 41,3% от тях срещу 24,7% за Гюров. При избирателите с основно или по-ниско образование подкрепата за Йотова достига 48,7%.

Разлика се наблюдава и при женския вот. Йотова е получила подкрепата на 38% от гласувалите жени, докато за Гюров са дали гласа си близо 33%.

Избирателите на ГЕРБ поднесоха изненадата

Особено интересни са данните за пренасочването на гласове от парламентарните избори през април към президентския вот. Според „Тренд“ 47,6% от участвалите в президентските избори привърженици на ГЕРБ-СДС са подкрепили Андрей Гюров, докато за Илияна Йотова са гласували 22,9%.

Йотова е привлякла 71,2% от участвалите избиратели на „Прогресивна България“ и 76,9% от тези на БСП - Обединена левица. В същото време 12,3% от гласувалите за „Прогресивна България“ през април са предпочели Гюров на президентските избори.

При избирателите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ подкрепата за Гюров достига 86,2%, според обобщените данни на агенцията.

Кога избирателите са решили за кого да гласуват

Проучването установява различия и във времето, когато избирателите са направили своя избор. При Йотова 66,3% от подкрепилите я са взели решение още преди началото на предизборната кампания. При Гюров този дял е 53,1%.

В хода на кампанията са определили предпочитанията си 25,4% от избирателите на Гюров и 16,7% от тези на Йотова. За всички участвали във вота общо 55,7% са взели решение преди началото на кампанията, 20,9% по време на нея, 10,4% през последните няколко дни и 9,3% непосредствено в изборния ден.

Данните са от екзитпола на „Тренд“ за първия тур на президентските избори, проведен с финансиране от „Нова броадкастинг груп“ и „Евронюз“. Те отразяват профила на действително гласувалите на първия тур, а не представляват прогноза за резултата от балотажа.