Радев с ключови промени през 2027 г.! По-високи пенсии, рамо за инвестициите

Устойчивото развитие и повишаването на доходите изискват по-висока производителност, модерни технологии и условия за разрастване на българския бизнес. В основата на икономическата визия е преходът към модел, основан на производство с по-висока добавена стойност, иновации и конкурентоспособност. Само повишеното производство, по-голямата производителност и по-голямата конкурентоспособност могат истински да решат задачата ни с бюджета.

Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на Софийския икономически форум, където представи приоритетите на правителството в областта на икономиката, бюджета, сигурността, инфраструктурата и социалната политика.

Премиерът открои развитието на човешкия капитал като водещ приоритет и подчерта значението на прозрачността, откритостта и кооперативността в работата на институциите, съобщава Bulgaria On Air. Той изрази увереност, че действията в основните направления на управлението ще доведат до успешни резултати.

По-нисък праг за приоритетните инвестиции

Сред конкретните мерки за насърчаване на инвестициите е намаляването на прага за приоритетните проекти от 25 на 15 млн. евро. Предвижда се съдействие при отчуждителните процедури и изграждането на довеждаща инфраструктура, особено в индустриалните зони, за да могат инвеститорите да реализират проектите си по-бързо.

"Нашата цел е българите със своя предприемачески дух все повече да изкарват своите пари от банките, които сега са над 100 милиарда, и да се вкарват в реална икономика", заяви Радев.

Целта е наличният финансов ресурс да се насочва по-активно към производството, предприемачеството и създаването на нови работни места.

Привличането на високотехнологични инвестиции също е сред основните приоритети. Изкуственият интелект, центровете за данни, роботиката, автоматизацията и отбранителната индустрия са сред секторите, в които България може да развива конкурентни предимства.

За целта се предвиждат по-бързи административни процедури, подкрепа за научноизследователската дейност и трансфера на технологии, както и по-тясно сътрудничество между държавата и бизнеса.

"Ние предлагаме най-важното - скорост. Скорост на решенията, скорост на изпълнението, скорост на присъединяване и подкрепа на най-високо политическо ниво", добави министър-председателят.

Ускоряване на пътните и енергийните проекти

Развитието на транспортната инфраструктура е важна част от икономическата програма. Ускоряването на стратегическите пътни проекти и подобряването на връзките между река Дунав, Черно море и Егейско море трябва да укрепят позициите на България като транспортен и логистичен център.

Сред посочените направления са автомагистралите "Хемус", "Черно море" и "Рила", пътят Видин - Ботевград и направлението Русе - Маказа. За реализацията на мащабните проекти ще се търсят възможности за привличане на частен капитал и развитие на публично-частни партньорства.

В енергетиката акцентът е върху системите за съхранение на енергия, помпено-акумулиращите мощности и укрепването на енергийната инфраструктура. Целта е да се гарантират по-голяма сигурност на доставките, стабилност на системата и условия за развитие на конкурентоспособна индустрия.

Радев за сигурността в Черно море и случая с кораба "Челси 3"

По отношение на сигурността в Черно море Радев подчерта, че България трябва да работи със съюзниците си за гарантиране на свободата на корабоплаването както с военни, така и с дипломатически средства.

Премиерът определи свободата на навигация като жизненоважна за българската икономика и припомни своевременните действия на институциите при инцидентите от последните седмици.

"Показахме, че България като цивилизована държава може да гарантира своите международни задължения по аварийно търсене и спасяване в своята изключителна икономическа зона", посочи Радев.

Той изтъкна, че е направено всичко възможно, въпреки тежките метеорологични условия, корабът "Челси 3" да бъде извлечен в бургаското пристанище, за да се осигури щателно разследване.

"Дойдоха наши съюзници с високотехнологична апаратура и чакаме заключението", добави министър-председателят.

Радев припомни и че е извикал посланика на Руската федерация в Министерския съвет, за да заяви ясно позицията си по атаките.

"Имам принципи - преди да обвиня, трябва да имам ясни доказателства. Не мога на базата на лозунги да го направя", подчерта премиерът.

Бюджетът за 2027 г. предвижда повече средства за образование и здравеопазване

В изказването си Румен Радев представи и основните акценти в бюджета за 2027 г. Въпреки ограниченията пред публичните финанси правителството предвижда повече средства за образование и здравеопазване, за изграждането на Националната детска болница и за повишаването на възнагражденията на младите лекари.

"Въпреки изключително трудната и тежка ситуация с бюджета, ние заделяме сериозни средства и там".

Наред с инвестициите в здравната система се предвижда и по-строг контрол върху разходването на средствата от Националната здравноосигурителна каса. Разработват се дигитални системи, които да ограничат злоупотребите и неефективното използване на публичния ресурс.

"И там вече разработваме сериозни дигитални системи. Така че да се спрат всички безобразни течове и кражби от здравето на българските граждани", посочи министър-председателят.

По-високи доходи, данъчни облекчения и увеличение на пенсиите

Сред социалните приоритети са повишаването на доходите, данъчните облекчения за семейства с деца и за деца с увреждания, както и допълнителните преференции за дейности, подпомагащи развитието на децата - спорт, изкуства и образователни курсове.

Предвижда се увеличение на пенсиите, както и на възнагражденията в администрацията.

"Няма да оставим пенсионерите без повишение на пенсиите. И макар и минимално, но ще имаме увеличение и в администрацията", заяви Радев.

Подкрепата за учениците и студентите също е част от планираните мерки. Предвижда се увеличение на стипендиите, като премиерът припомни, че размерът на ученическите стипендии не е променян повече от десетилетие. Целта е младите хора да получат по-добра подкрепа за образованието и развитието си.

Инвестиции в пътната безопасност и защитата при бедствия

Модернизацията на системите за обществена безопасност е друга важна част от представените приоритети. Предвиждат се средства за създаване на център за пътна безопасност и за закупуване на авиационна техника, включително самолети за борба с пожари. Планира се и придобиването на нов кораб за търсене и спасяване в Черно море.

Румен Радев постави акцент и върху дигиталното наблюдение на язовирите чрез системи за следене на водните нива. Те трябва да подобрят контрола, да позволят по-ранно установяване на рискове и да подпомогнат предотвратяването на бедствия.

Предвидените инвестиции са насочени към по-добра готовност за реакция при пожари, аварии и други извънредни ситуации.

"Ще инвестираме и в повече безопасност като цивилизована европейска държава. А ние искаме да бъдем развита, достойна европейска държава", заяви Радев.

Промени в законодателството за подземните богатства

Сред останалите планирани реформи са намаляване на продуктовите такси, промени в законодателството за подземните богатства и мерки в сектора на хазарта.

В момента се работи по закон за подземните богатства, който трябва да осигури по-справедливи ползи за България от използването на собствените ѝ ресурси. Същевременно се цели да се даде възможност за екологично съобразни проучвания и развитие на добивната промишленост.

Сред важните задачи е създаването на дигитализирана геоложка карта на България, която да подпомогне проучването и добива на важни суровини.

Темата има стратегическо значение както за страната, така и за Европа, която се стреми да възстанови капацитета си за добив и преработка на суровини, необходими за индустрията и новите технологии.

"Критично важно е за нас, за Европа, защото Европа трябва да се завърне в добива и преработката на критично важни суровини", посочи Радев.

Представените инициативи са част от по-широка програма за икономическо развитие, социална подкрепа и реформи.

"Това са само част от нашите политики, приоритети и реформи, които залагаме", заяви министър-председателят Румен Радев в заключение на изказването си на Софийския икономически форум.