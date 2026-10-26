Радев с три важни послания. Изборите, Бюджет 2027 и Черно море

България реагира решително след атаките срещу търговски кораби в Черно море, като единствена сред трите засегнати държави предприе дипломатически демарш пред руския посланик. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти по време на Софийския икономически форум. Той защити действията на правителството, обяви, че страната очаква допълнителна помощ от НАТО и Европейския съюз, и потвърди, че следващата седмица ще бъде представен Бюджет 2027. Министър-председателят коментира и резултатите от президентските избори, като обвини политическите си опоненти в негативна кампания срещу Илияна Йотова.

Аз единствен извиках руския посланик

„Аз бях единственият премиер, който извика руския посланик от трите държави в Черно море, но имам принцип: когато обвинявам, не може да е на базата на лозунги“, заяви Радев. Той подчерта, че България е предприела необходимите дипломатически действия след нападенията срещу търговски кораби, като същевременно е настояла за изясняване на обстоятелствата около инцидентите.

Премиерът коментира и реакцията на Румъния, която посочи Русия като отговорна за атаките. Радев настоя, че българските институции трябва да се основават на конкретни доказателства, когато отправят обвинения, особено при толкова сериозни международни инциденти.

Той даде висока оценка на българските моряци и спасителните екипи, участвали в операциите след нападенията. Според министър-председателя те са действали професионално и смело въпреки усложнената обстановка и неблагоприятните метеорологични условия.

„Ние показахме, че България може да изпълнява международните си задължения“, заяви Радев. Той подчерта, че българската страна е положила усилия за изтеглянето на пострадалия кораб „Челси 3“, за да бъдат изяснени причините и обстоятелствата около нападението.

България очаква още помощ от НАТО и ЕС

Румен Радев потвърди, че правителството продължава контактите със съюзниците за укрепване на сигурността в Черно море. България вече поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за подобряване на наблюдението и контрола върху морското и въздушното пространство.

По думите на премиера съюзниците са реагирали на българските искания, но страната очаква и допълнителна подкрепа. Той посочи, че е необходимо да бъдат предприети практически мерки за защита на корабоплаването и за предотвратяване на нови инциденти в непосредствена близост до българските морски пространства.

Министър-председателят увери, че българските пристанища и териториалните води остават безопасни за корабоплаване. Той подчерта, че страната ще продължи да изпълнява ангажиментите си към партньорите и да настоява за по-ефективни механизми за наблюдение и реакция при възникване на заплахи. „Котвата на нашата сигурност са ЕС и НАТО“, заяви Радев.

Бюджет 2027 идва следващата седмица

Премиерът обяви и важна новина за икономическата политика на кабинета. Още следващата седмица правителството ще представи проекта за държавния бюджет за 2027 година, в който ще бъдат заложени мерки за стабилизиране на публичните финанси и увеличаване на средствата за ключови обществени сектори.

„В Бюджет 2027 залагаме ясни приоритети - оздравяване на публичните финанси, повече пари за отбрана, здравеопазване, култура и спорт“, заяви Румен Радев.

Той постави специален акцент върху необходимостта от промяна на икономическия модел на България. Според него страната трябва постепенно да премине от развитие, основано предимно на потреблението, към икономика, която разчита на по-високи инвестиции, производство и ускорен растеж.

„Ние искаме да постигнем нещо важно - да сменим модела на икономическо развитие от модел на потребление към ускорено икономическо развитие“, обясни министър-председателят.

Радев обяви и създаването на национална инвестиционна компания за публично-частно партньорство. Предвижда се новата структура да представлява държавата при участието й в ключови инвестиционни проекти и да подпомага привличането на допълнителни финансови ресурси.

Това е битка на живот и смърт

Министър-председателят коментира и резултатите от първия тур на президентските избори. Той поздрави Илияна Йотова за първото място, но изрази тревога от рекордно ниската избирателна активност. Според него ожесточената негативна кампания срещу действащия президент е отблъснала част от гражданите.

„Първо искам да поздравя г-жа Йотова с победата - една победа при наистина безпрецедентно ниска избирателна активност. Да я поздравим най-вече за това, че запази достойнство и не се вписа в тази, мога да кажа, изключително негативна кампания, която се лееше непрекъснато срещу нея“, заяви Радев, цитиран от „Инфомрежа“.

Премиерът отправи остри обвинения към политическите си противници, като свърза предстоящия балотаж с бъдещето на управлението и съдебната реформа.

„Тези избори за сглобкаджиите са битка на живот и смърт. Това е битка за оцеляване. А вие виждате, че за тях президентската институция е инструмент за вземане на реванш, да ни върнат обратно назад, да саботират правосъдната реформа“, заяви той.

Защо привържениците на Йотова не излязоха да гласуват

Според Румен Радев една от основните причини за недостатъчната мобилизация на привържениците на Йотова е голямата преднина, която социологическите агенции й даваха преди изборите. Това създало впечатление сред много хора, че резултатът вече е решен и участието им в първия тур няма да бъде необходимо.

„Хората повярваха, че битката просто е решена. Много не излязоха да гласуват. От едната страна имаше мобилизация докрай, до краен предел, от другата страна има самоуспокоение“, коментира премиерът.

Той посочи, че политическите опоненти на Йотова са успели да мобилизират максимално своите избиратели, докато значителна част от нейните привърженици са останали вкъщи. Радев изрази очакване, че близките резултати от първия тур ще променят поведението на хората при следващото гласуване.

„Аз мисля, че това самоуспокоение ще изчезне на втория тур и ще видим една по-голяма избирателна активност. Това е важно за всички нас“, категоричен е премиерът.