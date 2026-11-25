Инвестицията на турския гигант TUSAŞ Engine Industries (TEI) за 90 млн. долара интегрира България в глобалните вериги за доставки на авиационната индустрия. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с ръководството на компанията, в която ключов акционер е американската GE Aerospace. В разговора участва и посланикът на Турция в България Мехмет Саит Уянък, съобщиха от правителствената пресслужба.

Нови перспективи пред българския бизнес

Първият завод на TEI извън Турция ще бъде изграден в района на Пловдив и ще произвежда високопрецизни компоненти за авиационни двигатели. Премиерът подчерта, че инвестицията ще осигури дългосрочно стотици работни места и ще открие нови перспективи пред българските доставчици, инженерните компании, малките и средните предприятия. Проектът създава възможности за развитие и пред университетите и професионалните гимназии в страната.

Промяна на икономическия модел

Румен Радев изтъкна, че утвърждаването на България като център на високотехнологично индустриално производство е сред приоритетите на правителството.

„Обещахме да привличаме такъв тип инвестиции, за да трансформираме българската икономика от модел, базиран на евтин труд и потребление, към високотехнологично производство с висока добавена стойност“, заяви министър-председателят.

По-рано вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев съобщи, че България е предпочетена пред две други конкурентни държави за реализацията на проекта. Той посочи, че преговорите с инвеститора са започнали преди близо година под ръководството на премиера Радев. Очаква се заводът да заработи в рамките на 15-18 месеца, като първоначално ще бъдат разкрити 170 висококвалифицирани работни места.