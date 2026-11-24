Ноември ще си тръгне със зимен удар. След кратко затопляне България се готви за рязка промяна на времето, снеговалежи и образуване на снежна покривка. Истинската зима идва през почивните дни, предупреди топсиноптикът на Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева в интервю пред БНР.

"В събота ще е денят - започва понижаване на температурите и отново застудяване, което изглежда ще е със снеговалежи, но не като вчерашните, а ще се натрупа и ще се задържи снежна покривка. Трябва да сме готови. В събота и неделя ще дойде зимата", заяви Стойчева.

Прогнозата на НИМХ потвърждава очакванията за сериозна промяна. През почивните дни от североизток ще нахлува студен въздух, а валежите ще обхванат страната. В събота дъждът ще преминава в сняг в Северна България и по високите полета, а в неделя зимната обстановка ще обхване и голяма част от Южна България.

София и Западна България побеляват

Най-осезаемо зимата ще се усети в Западна България. Според прогнозата на Анастасия Стойчева в неделя по-значителни снеговалежи се очакват в София и западните райони на страната.

В събота температурите ще започнат да се понижават още през деня. Вятърът от североизток ще засилва усещането за студ, а валежите ще създадат условия за натрупване на снежна покривка.

В неделя застудяването ще продължи. В много райони минималните температури ще бъдат отрицателни, а дневните стойности, особено там, където се задържи сняг, също ще останат под нулата.

Според седмичната прогноза на НИМХ до вечерта в неделя валежите постепенно ще спрат. Това обаче няма да означава край на зимната обстановка.

Поледици дебнат шофьорите

Преди голямото застудяване страната ще премине през опасен период с условия за поледици. Най-рискова ще бъде ситуацията в Северозападна България.

Заради преминаването от студено към по-топло време в четвъртък ще има валежи от дъжд. В ранните сутрешни часове в северозападните райони, както и по долините на реките Струма и Места, са възможни поледици.

"Поледици ще има - опасно явление, почти не може да се реагира и затова нека да бъдем внимателни", предупреди Стойчева.

НИМХ очаква и в събота повишен риск от поледици и обледявания в Североизточна България и Източния Предбалкан. Там валежите ще бъдат значителни по количество, а температурите ще се понижават през целия ден.

Опасността е особено голяма за шофьорите, тъй като мокрите пътни настилки могат бързо да замръзнат. Водачите трябва да бъдат подготвени за зимни условия, да намалят скоростта и да увеличат дистанцията.

Студът остава и в началото на декември

Зимният обрат няма да бъде краткотраен. След снеговалежите в края на ноември началото на декември се очертава студено, макар валежите постепенно да намалеят.

Според прогнозата на НИМХ в първите дни на новия месец облачността ще се разкъсва, но в низините и котловините ще се задържат ниска облачност и мъгли.

В отделни райони видимостта може да падне под 50 метра. Това е типично за декември и януари, когато температурните инверсии и високата влажност създават условия за гъсти мъгли.

Още по-сериозен студ се очаква във вторник, когато при стихване на вятъра в котловините на Западна България и наличието на снежна покривка в Северна България минималните температури могат да паднат около и под минус 10 градуса.

След първите зимни изненади ноември ще отстъпи място на декември с истински зимен характер - сняг, мразовити сутрини, поледици и мъгли. Времето вече дава ясен сигнал: зимата не просто чука на вратата, а влиза в България.