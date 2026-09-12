Денят започва с мъгли, но времето рязко се променя
Кратко затопляне до вторник, след което идват валежи и ново застудяване
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Кратко затопляне до вторник, след което идват валежи и ново застудяване
Мъгли и ниски облаци
Mинималната температура ще бъде около 0°, максималната – около 7°
Meteo Balkans бие аларма
Температурите ке покачват следващите дни
Температурите стигат до 21 градуса
Днес до обяд ще има мъгли
В София ще е студено и мъгливо
През последния ден на 2024 г. времето ще бъде предимно слънчево
Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток
Минималните температури ще са между минус 2° и 3°
Днес облачността ще е по-често значителна и на много места ще превали, предимно слаб сняг
Шофьорите трябва да са особено внимателни
Преди това - мъгла като сирене
Минималните температури ще са между 1° и 6°, максималните – от 8° до 14°
Много слънце, но и жълт код за опасно време
По планините от 4 до 11 градуса
Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, максимални - предимно между 3° и 8°
Причината е в появилият се западен вятър
Максимални температури между минус 1° и 4°, в София около -1°...